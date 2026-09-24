Đội tuyển rowing Việt Nam giành 4 huy chương đồng ASIAD 20: Cột mốc lịch sử giá trị

Ngày tranh tài 24-9 là ngày thi đấu cuối môn rowing tại ASIAD 20. Các tay chèo Việt Nam đã hoàn thành thi đấu với 4 thành tích huy chương đồng lần lượt tại nội dung thuyền 4 nữ một mái chèo (Phạm Thị Ngọc Anh, Hà Thị Vui, Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông); thuyền đôi nữ hai mái chèo (Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc); thuyền đôi nữ một mái chèo (Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ); thuyền 4 nam một mái chèo (Trần Dương Nghĩa, Hoàng Văn Đạt, Thái Bảo Toàn, Nguyễn Phú).

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh tặng thưởng cặp đôi vận động viên giành huy chương đồng nội dung thuyền đôi nữ hai mái chèo. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Ngay tại hồ thi đấu ở Nagoya (Nhật Bản), lãnh đội rowing Việt Nam, bà Dương Hồng Hạnh bày tỏ: “Từng vận động viên đã nỗ lực thi đấu để giành thành tích huy chương. Chúng tôi xin chúc mừng các em. Mỗi tấm huy chương đều là sự chuẩn bị và cố gắng của từng tuyển thủ”.

Giới hâm mộ và đông đảo truyền thông cả nước đã chờ đợi các tay chèo rowing Việt Nam có thể đạt được 1 tấm huy chương vàng tại kỳ ASIAD 20 này. Tuy nhiên, chúng ta chưa thể thành công.

Vậy nhưng, đội tuyển đua thuyền rowing Việt Nam lập nên kỷ lục có giá trị cho thể thao Việt Nam là đội tuyển đầu tiên giành huy chương liên tiếp tại 5 kỳ ASIAD.

Đội tuyển rowing Việt Nam đã khởi đầu thành công với 2 tấm huy chương bạc tại kỳ ASIAD 16 năm 2010 diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc). Lúc đó, tuyển thủ Việt Nam đạt huy chương nội dung thuyền đôi nữ 2 mái chèo (Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo), thuyền 4 nữ hạng nhẹ (Trần Thị Sâm, Nguyễn Thị Hựu, Phạm Thị Hài, Đặng Thị Thắm). Tiếp đến tại ASIAD 17 năm 2014, đội tuyển rowing Việt Nam giành 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng.

Ở ASIAD 18 năm 2018, rowing Việt Nam đã giành 1 huy chương vàng (thuyền 4 nữ hạng nhẹ: Lường Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Tạ Thanh Huyền, Phạm Thị Thảo) và 1 huy chương bạc. Đến ASIAD 19 năm 2022 diễn ra năm 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc), tuyển thủ rowing Việt Nam tiếp tục có 3 huy chương đồng. Bây giờ, kết quả thi đấu tại ASIAD 20 tiếp tục ghi nhận thành tích giành huy chương nối dài từ các tay chèo xuất sắc rowing Việt Nam.

Là người dự 5 kỳ ASIAD liên tiếp và cũng giành huy chương trong cả 5 lần, tay chèo Phạm Thị Huệ trải lòng: “Tôi không biết nói gì, những tấm huy chương của toàn đội và bản thân tôi ở ASIAD 20 thật sự mang đến hạnh phúc. Toàn đội nỗ lực, thi đấu đúng theo sự chuẩn bị của Ban huấn luyện”.

Trong cảm nhận của mình, Phạm Thị Huệ thấy rằng qua mỗi kỳ ASIAD là một lần có sự cạnh tranh khác nhau. Vì vậy, không vận động viên nào được hài lòng với bản thân mà luôn nỗ lực thì mới đạt được kết quả tốt nhất.

4 tấm huy chương đồng của đội tuyển rowing Việt Nam tại ASIAD 20 là 4 sự nỗ lực khác nhau để đi đến kết quả huy chương. Tuy nhiên, người làm nghề xúc động chứng kiến 4 tay chèo Trần Dương Nghĩa, Hoàng Văn Đạt, Thái Bảo Toàn, Nguyễn Phú lần đầu tiên giành huy chương đồng trong 1 nội dung dành cho nam ở môn rowing tại ASIAD. Qua những lần tham dự trước đây, chúng ta chỉ kỳ vọng tuyển thủ nam sẽ có kết quả vượt bản thân. Bây giờ, đội thuyền 4 nam một mái chèo vượt trên kỳ vọng và giành huy chương đồng đầy bản lĩnh.

“Chúng tôi bất ngờ với kết quả của các em. Nhưng về chỉ số chuyên môn, đó là kết quả các tuyển thủ giữ tốt như khi tập luyện”, lãnh đội rowing Việt Nam trao đổi thêm.

Khép lại ASIAD 20, đội tuyển rowing Việt Nam có thể xem đã hoàn thành kết quả như kỳ vọng. Trên hết, với 5 kỳ ASIAD liên tiếp giành huy chương, tuyển thủ rowing Việt Nam đang là những người để lại dấu ấn có giá trị cho thể thao Việt Nam ở đấu trường Á vận hội.