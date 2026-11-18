Anyone's Legend (AL), đội tuyển PUBG Việt Nam có 2 game thủ nổi tiếng là Himass (Lã Phương Tiến Đạt) và TanVuu (Tấn Vũ), nằm trong nhóm 8 đội được đặc cách vào thẳng chung kết PUBG Global Championship 2026 - giải đấu có tổng tiền thưởng cơ bản 1,5 triệu USD.

Theo thông báo từ ban tổ chức PUBG Esports, giải vô địch thế giới PUBG Global Championship 2026 (PGC 2026) sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 13/12, quy tụ 32 đội tuyển hàng đầu thế giới.

Anyone's Legend nằm trong nhóm 8 đội được đặc cách

Theo thể thức được ban tổ chức công bố, vị trí xuất phát của 32 đội tại PGC 2026 được xác định dựa trên thành tích thi đấu trong suốt mùa giải.

Trong đó, 8 đội có thành tích nổi bật nhất được vào thẳng chung kết tổng, gồm Virtus.pro, 17Gaming, DN SOOPers, Falcons, Made in Thailand, Natus Vincere, Anyone's Legend và S2G Esports.

Việc xuất hiện trong danh sách này giúp AL tránh được giai đoạn Survival Stage đầy rủi ro, nơi 24 đội còn lại phải cạnh tranh để giành 8 suất cuối cùng vào chung kết.

Ở vòng Survival Stage diễn ra từ ngày 2 đến 6/12, các đội sẽ phải thi đấu theo thể thức kết hợp giữa thành tích từng ngày và bảng điểm tích lũy. Đội có số điểm cao nhất mỗi ngày trong 4 ngày đầu sẽ giành một vé vào chung kết. 4 suất còn lại được quyết định thông qua vòng Survival Stage Final.

Việt Nam nằm trong 8 đội được đặc cách vào vòng chung kết.

Đặc biệt, Việt Nam còn có hai đại diện khác tham dự giải là RELUCTANT SQUAD và Alpha Gaming. RELUCTANT SQUAD được vào thẳng ngày thi đấu đầu tiên của Survival Stage, trong khi Alpha Gaming phải bắt đầu từ vòng Qualifying Stage ngày 1/12.

Như vậy, trong 3 đại diện Việt Nam góp mặt tại PGC 2026, Anyone's Legend đang nắm giữ lợi thế lớn nhất về vị trí xuất phát.

Chung kết tổng sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13/12, với sự tham gia của 16 đội tuyển. Các đội thi đấu tổng cộng 15 trận trong 3 ngày, mỗi ngày 5 trận. Thứ hạng cuối cùng được xác định dựa trên tổng điểm tích lũy.

AL sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với những tên tuổi lớn của PUBG thế giới như Natus Vincere, Falcons và 17Gaming để hướng tới chức vô địch.

Giải thưởng lên tới 1,5 triệu USD

Bên cạnh danh hiệu vô địch thế giới, PGC 2026 còn gây chú ý với tổng quỹ thưởng cơ bản lên tới 1,5 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng).

Trong đó, 1,31 triệu USD được phân bổ theo thứ hạng của 32 đội tham dự. Đội vô địch nhận 500.000 USD (khoảng 13,2 tỷ đồng), đội á quân nhận 150.000 USD (khoảng 4 tỷ đồng), còn đội đứng thứ ba nhận 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng).

Ngoài tiền thưởng theo thứ hạng, ban tổ chức dành thêm 190.000 USD (gần 5 tỷ đồng) cho những thành tích cá nhân và tập thể nổi bật tại chung kết.

Quỹ thưởng thực tế còn có thể tăng nhờ chương trình gây quỹ cộng đồng. Ban tổ chức cho biết 25% doanh thu từ việc bán PGC 2026 Event Pass sẽ được bổ sung vào quỹ hỗ trợ các câu lạc bộ và phân phối cho 8 đội có thứ hạng cao nhất tại chung kết.

Với suất đặc cách, Anyone's Legend không chỉ tránh được nguy cơ bị loại trước chung kết mà còn có cơ hội cạnh tranh trực tiếp những khoản thưởng lớn nhất của giải.

PGC 2026 sẽ thi đấu trên bốn bản đồ Erangel, Miramar, Taego và Rondo. Các trận chung kết được phát sóng trực tiếp trên kênh chính thức của PUBG Esports, bắt đầu lúc 18 giờ ngày 11 và 12/12, riêng ngày 13/12 bắt đầu lúc 16 giờ theo giờ Việt Nam.