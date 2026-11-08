Đội tuyển Phòng hóa Quân đoàn 12: Nắm chắc kế hoạch, thực hiện hiệu quả 'Phòng, chống tốt, chiến đấu giỏi'

Tham gia hội thi năm nay, các vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung quan trọng, đòi hỏi kiến thức tổng hợp, khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn và trình độ chuyên môn vững chắc.

Trong đó, các nội dung gồm: Nhận thức chung; khí tài đề phòng; kỹ thuật chuyên môn binh chủng; soạn thảo bài giảng chính trị; tổ chức phương pháp huấn luyện quân sự, tổ chức phương pháp giáo dục chính trị; soạn thảo, báo cáo văn kiện tham mưu tác chiến; soạn thảo, báo cáo văn kiện công tác Đảng, công tác chính trị trong chiến đấu và bắn súng K54. Đây đều là những nội dung thiết thực, sát với chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ phòng hóa, đòi hỏi mỗi cá nhân phải nắm chắc kiến thức, thành thạo động tác, xử trí linh hoạt các tình huống và có phương pháp tổ chức thực hiện khoa học.

Đội tuyển Phòng hóa Quân đoàn 12 vinh dự đón nhận các giải thưởng được trao tại hội thi.

Ngay sau khi nhận được kế hoạch, xác định hội thi là dịp quan trọng để kiểm tra, đánh giá toàn diện trình độ, năng lực, phương pháp và tác phong công tác của đội ngũ cán bộ chỉ huy, chính trị viên các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 12 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi từ cấp cơ sở đến cấp quân đoàn bảo đảm chặt chẽ, yêu cầu cao, bám sát kế hoạch cấp trên. Với mục đích thông qua hội thi rèn luyện, cải tiến, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, công tác chuyên môn nghiệp vụ. Quá trình tổ chức hội thi cấp cơ sở, ban giám khảo đã tiến hành đánh giá công tâm, chấm thi đúng quy chế, đúng tiêu chí. Cùng với phân loại, xếp hạng, kịp thời tổng hợp những hạn chế phổ biến, nhất là về phương pháp chỉ huy, tổ chức huấn luyện, quản lý bộ đội và xử trí tình huống, làm cơ sở rút kinh nghiệm chung...

Trên cơ sở kết quả hội thi cấp Quân đoàn, Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân đoàn ra quyết định triệu tập và thành lập đội tuyển Phòng hóa Quân đoàn 12 tham gia hội thi phòng hóa toàn quân, đồng thời tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Rút kinh nghiệm từ hội thi cấp Quân đoàn, nhất là về những vấn đề chưa được thống nhất trong kỹ thuật, hành động và khả năng phối hợp, hiệp đồng tập thể, trong quá trình chuẩn bị, các vận động viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu tài liệu, ôn luyện kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, bám sát quy chế, quy định hội thi, kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm, từng bước nâng cao kỹ năng cá nhân, khả năng phối hợp, hiệp đồng tập thể, quyết tâm đạt thành tích cao nhất tại hội thi.

Quá trình ôn luyện tổ chức huấn luyện cơ bản kết hợp bồi dưỡng chuyên sâu, tập trung củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành, nâng cao khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn. Bám sát cơ quan chức năng, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, kịp thời điều chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm lựa chọn những đồng chí có kết quả cao, ổn định vào đội tuyển thi đấu chính thức... Đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an toàn, không để xảy ra tình trạng suy kiệt về thể lực, kết hợp ôn luyện và sinh hoạt, nghỉ ngơi điều độ; tổ chức tốt các biện pháp phòng, chống say nắng, say nóng, phòng, chống dịch bệnh và an toàn giao thông.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn đã chủ động gặp gỡ, kịp thời động viên, khích lệ lực lượng tham gia thi phòng hóa cấp Quân đoàn nêu cao tinh thần, ý chí khắc phục khó khăn, tổ chức và tham gia hội thi với quyết tâm cao nhất thiết thực lập thành tích hướng tới tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát quyết liệt; cơ quan chức năng chủ động tham mưu đúng, trúng, kịp thời; lực lượng cán bộ tham gia thi tiến hành đăng ký quyết tâm thi đua cụ thể hóa trên từng cương vị chức trách. Chú trọng giáo dục truyền thống, nêu cao tinh thần quyết tâm, ý chí, danh dự, trách nhiệm của người chiến sĩ Quân đoàn 12 trong thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho lực lượng trực tiếp tham gia và phục vụ hội thi tạo động lực phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Đội tuyển Phòng hóa Quân đoàn 12 tham gia thi môn kỹ thuật chuyên môn binh chủng.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần thi đấu nghiêm túc, đội tuyển Phòng hóa Quân đoàn 12 đã thể hiện tốt bản lĩnh, trình độ và khả năng làm chủ nội dung thi. Ở từng phần thi, các vận động viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế, quy định của Ban tổ chức; vận dụng linh hoạt kiến thức đã được trang bị, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, giữa năng lực chuyên môn với phương pháp tổ chức, chỉ huy. Đặc biệt, trong những nội dung đòi hỏi tính chính xác, thuần thục và khả năng xử trí tình huống, các thành viên đã thể hiện sự bình tĩnh, tự tin, quyết đoán, đáp ứng tốt yêu cầu của hội thi.

Kết quả, đội tuyển Phòng hóa Quân đoàn 12 vinh dự được Tư lệnh Binh chủng Hóa học tặng cờ giải nhất toàn đoàn Hội thi Đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, chính trị viên đại đội, tiểu đoàn phòng hóa toàn quân năm 2026. Các đơn vị: Tiểu đoàn Phòng hóa 21 được tặng bằng khen giải nhất khối Quân chủng, Quân đoàn, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong khối các Tiểu đoàn trực thuộc; Đại đội Phòng hóa 22, Sư đoàn 312 được tặng bằng khen giải nhất khối Quân chủng, Quân đoàn, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong khối các Đại đội trực thuộc; Đại đội Phòng hóa 19, Sư đoàn 325 được tặng bằng khen giải nhì khối Quân chủng, Quân đoàn, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong khối các Đại đội trực thuộc.

Nói về kết quả của hội thi, Thượng tá Trần Thế Quang, Phó trưởng phòng Hóa học Quân đoàn 12, Trưởng đoàn đội tuyển Phòng hóa Quân đoàn 12 tham gia hội thi, cho biết: “Thành tích hội thi là quá trình lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn cùng với công tác tham mưu sát đúng của các cơ quan chức năng và đặc biệt là tinh thần cố gắng của đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia hội thi. Thông qua hội thi, đội ngũ cán bộ phòng hóa Quân đoàn có điều kiện củng cố kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm và học tập những phương pháp hay, cách làm hiệu quả từ các đơn vị bạn. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của các thành viên tham gia mà còn là động lực để cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị tiếp tục thi đua học tập, rèn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Phát huy kết quả hội thi, thời gian tới, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Phòng hóa Quân đoàn 12 tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; chú trọng rèn luyện bản lĩnh, trình độ chuyên môn, năng lực tham mưu, tổ chức chỉ huy và khả năng xử trí các tình huống. Qua đó, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với truyền thống “Phòng, chống tốt, chiến đấu giỏi” của Bộ đội Hóa học anh hùng.