Đội tuyển Olympic Việt Nam thoải mái trước trận gặp Hàn Quốc

Quách Thị Lan đã bước sang tuổi 30, trải qua một hành trình đủ dài với những đỉnh cao, khoảng lặng và cả biến cố. Tối 24/9 tại Aichi-Nagoya, khi được trao cơ hội ở lượt chạy thứ hai tại chung kết 4x400m hỗn hợp nam nữ, nữ VĐV Thanh Hóa cho thấy một điều: thời gian có thể lấy đi tốc độ, nhưng chưa thể lấy đi đẳng cấp của một nhà vô địch châu Á.