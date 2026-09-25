Đội tuyển Olympic Việt Nam thoải mái trước trận gặp Hàn Quốc
Trong buổi tập gần nhất, HLV Đinh Hồng Vinh đã giảm khối lượng, cho những cầu thủ thi đấu nhiều trong 3 trận qua tập nhẹ hồi phục, còn số ít thi đấu vẫn duy trì cường độ để đảm bảo sự sẵn sàng. BHL sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra và đánh giá mức độ sẵn sàng của từng vị trí cho trận gặp Olympic Hàn Quốc - ứng viên hàng đầu với 3 tấm HCV ASIAD liên tiếp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doi-tuyen-olympic-viet-nam-thoai-mai-truoc-tran-gap-han-quoc-419259.htm