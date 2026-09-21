Đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan (17h30 ngày 21/9): Bài toán bản lĩnh

Sau hai lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng thứ ba bảng E với hai thất bại và hiệu số -9. Đội tuyển nữ Thái Lan cũng chưa có điểm. Vì vậy, cả hai đều bước vào cuộc đối đầu chiều nay (17h30 ngày 21/9) với mục tiêu chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh một trong hai suất dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang có ưu thế rõ rệt về lợi thế đối đầu so với nữ Thái Lan.

Đội tuyển nữ Việt Nam vừa trải qua trận đấu đặc biệt khó khăn trước chủ nhà Nhật Bản. Thất bại 0-8 là kết quả cho thấy khoảng cách lớn về trình độ giữa hai đội, nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán không nhỏ về thể lực và tâm lý trước trận quyết định với Thái Lan.

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho biết các cầu thủ được ngâm đá, bổ sung dinh dưỡng và calo đầy đủ để nhanh chóng hồi phục. Sau một trận đấu mà đội phải chịu sức ép rất lớn, việc đưa các trụ cột trở lại trạng thái sung mãn là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Trận đấu với Thái Lan nhiều khả năng sẽ khác hoàn toàn cuộc đối đầu Nhật Bản. Các cô gái Việt Nam có thể có nhiều thời gian cầm bóng hơn, có cơ hội tổ chức tấn công nhiều hơn và quan trọng nhất là có khả năng cạnh tranh trực tiếp ở khu vực giữa sân. Thu Xuân, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân rất quan trọng trận này.

Kinh nghiệm của Bích Thùy và Hải Yến trên hàng công cũng rất đáng chờ đợi. Đây là những cầu thủ có khả năng xử lý những thời điểm khó khăn, điều tiết nhịp độ và đưa ra quyết định trong những tình huống mà một trận đấu căng thẳng đòi hỏi sự tỉnh táo. Bích Thùy và Hải Yến đã quá quen với đối thủ Thái Lan và Hải Yến đặc biệt có duyên ghi bàn vào lưới đối thủ cùng khu vực.

Bên cạnh đó, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cũng có sức trẻ của Thanh Nhã, Trúc Hương, Vạn Sự, Vũ Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên có thể tạo ra sự khác biệt về tốc độ và khả năng tạo đột biến. Nếu kinh nghiệm và sức trẻ kết hợp tốt, các cô gái Việt Nam có thể tạo ra những pha lên bóng đủ tốc độ để kéo giãn hàng phòng ngự Thái Lan.

Điều quan trọng là đội tuyển phải tránh những sai sót cá nhân. Trước Nhật Bản, một tình huống phản lưới nhà đã khiến Việt Nam càng gặp khó khăn trong thế trận vốn đã chịu sức ép rất lớn. Trước Thái Lan, những khoảnh khắc thiếu tập trung như vậy cần được hạn chế tối đa.

Lịch sử đang cho thấy đội tuyển nữ Việt Nam có thành tích khá tích cực trong những lần chạm trán các cô gái Thái Lan thời gian gần đây. Hai đội đã gặp nhau nhiều lần ở các giải đấu khu vực và quốc tế, tạo nên một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất của bóng đá nữ Đông Nam Á.

Theo dữ liệu đối đầu được thống kê, Việt Nam có thành tích nhỉnh hơn trong những cuộc chạm trán gần đây. Đặc biệt, ở 5 lần gặp nhau gần nhất, Việt Nam bất bại và giành chiến thắng ở 4 trận. Hai lần đối đầu tại giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025 đều chứng kiến các cầu thủ nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan, với tỷ số 1-0 ở vòng bảng và 3-1 trong trận tranh hạng Ba.

Những con số ấy rõ ràng đem lại điểm tựa nhất định về tâm lý. Đây là trận đấu mà năng lực cầm quân của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cần được thể hiện rõ nét. Đội tuyển nữ Việt Nam cần chiến thắng để tự tin rằng mình vẫn có vị thế nhất định trong châu lục.