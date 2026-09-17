Đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm Nhật Bản, vẫn còn cơ hội đi tiếp

Dù bị dẫn trước nhiều bàn thắng, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thi đấu rất kiên cường. Ảnh: VFF

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nhật Bản nhanh chóng thể hiện sự vượt trội về khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Đội chủ nhà liên tục đẩy cao đội hình, gây sức ép lớn lên phần sân của Việt Nam. Trong khoảng 10 phút đầu trận, Nhật Bản kiểm soát tới 89% thời lượng bóng, buộc hàng phòng ngự Việt Nam phải tập trung tối đa để chống đỡ.

Trước sức ép rất lớn từ đối thủ, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động chơi thấp, tổ chức đội hình nhiều tầng nhằm hạn chế khoảng trống trước khung thành thủ môn Kim Thanh. Các cầu thủ áo đỏ nỗ lực đánh chặn từ xa và chờ cơ hội tổ chức phản công.

Tuy nhiên, trước sức tấn công đa dạng của Nhật Bản, hàng phòng ngự Việt Nam chỉ có thể duy trì thế trận trong thời gian ngắn. Phút 12, Kamiya Chiina xử lý khéo léo sát vòng cấm rồi tung cú sút căng vào góc gần, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Nhật Bản tiếp tục duy trì sức ép. Đến phút 20, một pha dứt điểm của đội chủ nhà chạm chân Hoàng Thị Loan đổi hướng, khiến thủ môn Kim Thanh không kịp phản ứng, giúp Nhật Bản nhân đôi cách biệt.

Bị dẫn trước, đội tuyển nữ Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình và tăng cường tranh chấp. Các cầu thủ vẫn cho thấy tinh thần thi đấu đầy nỗ lực, song những đường lên bóng chưa đủ sắc bén để tạo ra nguy hiểm thực sự trước khung thành Nhật Bản.

Phút 43, trong nỗ lực cản phá quả treo bóng của đối phương, Cù Thị Huỳnh Như vô tình đánh đầu phản lưới nhà, giúp Nhật Bản nâng tỷ số lên 3-0.

Đến phút 45+2, khoảng cách tiếp tục được gia tăng. Hamada Megu bật cao đánh đầu hiểm hóc sau một tình huống tấn công bên cánh, đưa Nhật Bản bước vào giờ nghỉ với lợi thế 4-0.

Kim Thanh và đồng đội vất vả chống đỡ các đợt phản công của chủ nhà. Ảnh: VFF

Sang hiệp hai, Nhật Bản vẫn duy trì sức ép và không cho Việt Nam nhiều cơ hội triển khai bóng. Phút 52, Kamiya Chiina hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm một chạm cận thành, nâng tỷ số lên 5-0.

Trong thế trận bị đối thủ áp đảo, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội. Phút 55, Hải Yến có cú dứt điểm đầu tiên về phía khung thành Nhật Bản nhưng không thể đánh bại thủ môn Asano. Ngân Thị Vạn Sự sau đó cũng có pha đột phá đáng chú ý, song hàng phòng ngự đội chủ nhà vẫn kiểm soát tốt tình hình.

Nhật Bản tiếp tục làm chủ thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 78, Nishio Hanon bật cao đánh đầu chính xác từ quả phạt góc, nâng tỷ số lên 6-0.

Chỉ ít phút sau, Nhật Bản tiếp tục có bàn thắng. Phút 81, Narumiya Yui vượt qua ba cầu thủ Việt Nam trước khi thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật vào góc cao, đưa đội chủ nhà dẫn 7-0.

Dù khoảng cách đã rất lớn, các cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu đầy nỗ lực, không buông xuôi. Tuy nhiên, trước một đối thủ có trình độ và khả năng tổ chức vượt trội, những cố gắng của đội tuyển nữ Việt Nam không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Phút 90+2, Yumura Hikaru đi bóng qua hai hậu vệ Việt Nam rồi dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 8-0 cho Nhật Bản.

Thất bại trước Nhật Bản cho thấy khoảng cách đáng kể về trình độ giữa hai đội. Với hai trận toàn thắng, Nhật Bản tạm dẫn đầu bảng E với 6 điểm. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp.