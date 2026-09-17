Đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm Nhật Bản tại ASIAD 2026

Với lợi thế sân nhà và thực lực vượt trội, đội tuyển Nhật Bản nhanh chóng kiểm soát thế trận và tạo sức ép liên tục. Phút 12, Kamiya Chiina xử lý khéo léo sát vòng cấm rồi dứt điểm quyết đoán mở tỉ số.

Các cô gái Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Ảnh: VFF

Tám phút sau, cú sút của đội chủ nhà chạm chân Hoàng Thị Loan đổi hướng, khiến thủ môn Kim Thanh không thể cản phá.

Các cô gái Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình, tăng cường pressing nhưng gặp nhiều khó khăn trước khả năng phối hợp và tốc độ của Nhật Bản.

Phút 43, Cù Thị Huỳnh Như vô tình phản lưới nhà khi cố gắng cản phá đường treo bóng. Đến phút bù giờ hiệp 1, Hamada Megu đánh đầu hiểm hóc, đưa Nhật Bản dẫn 4-0.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép. Kamiya Chiina hoàn tất cú đúp ở phút 52 trước khi Nishio Hanon, Narumiya Yui và Yumura Hikaru lần lượt ghi thêm bàn, ấn định chiến thắng 8-0 cho Nhật Bản.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam có một số cơ hội từ Hải Yến và Ngân Thị Vạn Sự nhưng không thể tìm được bàn danh dự.

Thất bại nặng nề khiến cánh cửa đi tiếp của đội trở nên khó khăn hơn nhưng vẫn chưa khép lại.

Ở lượt trận cuối, đội tuyển nữ Việt Nam buộc phải hướng tới chiến thắng trước Thái Lan để cạnh tranh cơ hội trở thành một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.