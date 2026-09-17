Đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm Nhật Bản

Dù bị dẫn trước nhiều bàn thắng, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thi đấu rất kiên cường. (Ảnh: VFF)

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển nữ Nhật Bản nhanh chóng đẩy cao đội hình và tạo sức ép lớn lên phần sân của Việt Nam. Trong 10 phút đầu, đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 89%, khiến thủ môn Kim Thanh cùng hàng phòng ngự phải hoạt động liên tục.

Phút 12, Kamiya dứt điểm mở tỷ số cho Nhật Bản. Bảy phút sau, Shiokoshi nhân đôi cách biệt.

Trước sức ép lớn, đội tuyển nữ Việt Nam lựa chọn cách tổ chức phòng ngự nhiều lớp nhằm hạn chế khoảng trống và ngăn đối thủ tiếp cận khu vực cấm địa. Dù vậy, Nhật Bản vẫn duy trì được tốc độ tấn công và khả năng phối hợp ở cường độ cao.

Đến phút 44, trong nỗ lực cản phá, Cù Thị Huỳnh Như đánh đầu phản lưới nhà, giúp Nhật Bản nâng tỷ số lên 3-0. Phút 45+2, Hamada tiếp tục ghi bàn bằng một pha đánh đầu, khép lại hiệp 1 với lợi thế bốn bàn cho đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, thế trận không thay đổi nhiều. Nhật Bản tiếp tục kiểm soát bóng và duy trì sức ép. Phút 51, Kamiya hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 5-0.

Phải đến phút 55, đội tuyển nữ Việt Nam mới có pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên khi Hải Yến đưa bóng về phía khung thành thủ môn Asano, nhưng chưa đủ độ khó để tạo ra bàn thắng.

Trong khoảng thời gian cuối trận, Nhật Bản tiếp tục tận dụng tốt các cơ hội. Nishio ghi bàn ở phút 78, Narumiya lập công hai phút sau, trước khi Yamura ấn định tỷ số 8-0 ở phút 90+2.

Dù bị dẫn với cách biệt lớn, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì tinh thần thi đấu, cố gắng tổ chức phòng ngự và tìm kiếm cơ hội phản công cho đến cuối trận.

Sau hai lượt đấu, Nhật Bản có 6 điểm và dẫn đầu bảng E. Với đội tuyển nữ Việt Nam, kết quả trước đối thủ hàng đầu châu lục cho thấy khoảng cách về trình độ, nhưng cũng là cơ hội để các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt trẻ, tích lũy thêm kinh nghiệm ở sân chơi lớn.

Ở lượt trận cuối, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ gặp Thái Lan ngày 21/9. Đây sẽ là trận đấu quan trọng đối với mục tiêu cạnh tranh suất đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam.