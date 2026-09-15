Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng đấu Nhật Bản

Tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự cho biết đội sẽ rút kinh nghiệm trận đấu với đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: VFF

Chiều 15-9, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập tại sân Iwata Sports Exchange Village Yumeria Ball Stadium, tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển nữ Nhật Bản, diễn ra ngày 17-9.

Trước buổi tập, tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự cho biết toàn đội đã cùng nhau xem lại trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) để nhìn nhận những hạn chế, qua đó có sự điều chỉnh phù hợp cho cuộc đối đầu tiếp theo.

Ở trận ra quân ngày 14-9, đội tuyển nữ Việt Nam để Đài Loan (Trung Quốc) dẫn trước 2-0. Những nỗ lực trong những phút cuối giúp Thanh Nhã ghi bàn rút ngắn tỷ số, song các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc không thể tìm được bàn gỡ và chấp nhận thất bại 1-2.

“Dù trận đấu đầu tiên không có kết quả thuận lợi như mong muốn nhưng toàn đội đã rút ra được những điều cần thiết để hướng tới trận đấu thứ hai tốt hơn. Chúng tôi đã tự xem lại video và chia sẻ cùng nhau để chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tiếp theo”, Vạn Sự chia sẻ.

Hậu vệ Hoàng Thị Loan trong buổi tập chiều 15-9. Ảnh: VFF

Tiền vệ sinh năm 2001 cũng tiếc nuối khi đội tuyển nữ Việt Nam tạo ra một số cơ hội trong những phút cuối nhưng không thể tận dụng thành công.

“Toàn đội đã thi đấu hết sức mình, bản thân tôi cũng đã nỗ lực đến cùng. Ở những phút cuối trận có nhiều cơ hội nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng, tôi rất tiếc về điều đó”, Vạn Sự nói.

Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam tích cực tập luyện trước trận gặp đội tuyển Nhật Bản. Ảnh: VFF

Theo Vạn Sự, bên cạnh việc điều chỉnh về chuyên môn, sự chia sẻ và hỗ trợ giữa các cầu thủ có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng một tập thể đoàn kết. Đội tuyển nữ Việt Nam hiện có nhiều cầu thủ trẻ, vì vậy kinh nghiệm của các tuyển thủ đi trước sẽ giúp những nhân tố mới nhanh chóng hòa nhập.

Sau trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc), Ban huấn luyện sẽ tiếp tục phân tích kỹ hơn về chuyên môn, từ đó giúp các cầu thủ khắc phục những hạn chế và có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu thứ hai.

Trước mắt, thử thách của đội tuyển nữ Việt Nam là Nhật Bản - một trong những đội bóng mạnh của châu Á. Dù vậy, Vạn Sự khẳng định toàn đội không e ngại và đã chuẩn bị tâm lý, tinh thần để bước vào cuộc so tài.

“Chúng tôi đã gặp đối thủ này một số lần và cũng có những điều cần lưu ý để hướng đến một trận đấu có sự cải thiện tốt hơn”, Vạn Sự chia sẻ.

Bên cạnh sự chuẩn bị về chuyên môn, sự đồng hành của người hâm mộ cũng tiếp thêm động lực cho các tuyển thủ. “Ngày hôm qua, các cổ động viên đến sân cổ vũ là sự khích lệ lớn với chúng tôi. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình để không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ”, Vạn Sự bày tỏ.

Sau buổi tập chiều 15-9, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào cuộc đối đầu với Nhật Bản ngày 17-9, với mục tiêu hướng tới kết quả tích cực tại ASIAD 20.