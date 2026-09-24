Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho thử thách trước Trung Quốc

Các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện trước trận tứ kết. (Ảnh: VFF)

Ngày 24/9, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Osaka, chuẩn bị cho trận tứ kết gặp đội tuyển nữ Trung Quốc.

Ở buổi tập cuối trước trận, Ban huấn luyện chủ động điều chỉnh khối lượng vận động nhằm giúp các cầu thủ duy trì trạng thái thể lực phù hợp. Toàn đội hoàn thành các nội dung chuyên môn theo yêu cầu và tập trung vào những phương án sẽ sử dụng trong cuộc đối đầu sắp tới.

Cũng trong sáng 24/9, đại diện bốn đội tuyển thi đấu hai trận tứ kết tại Osaka gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan tham dự cuộc họp kỹ thuật tại sân vận động Nagai. Ban tổ chức phổ biến các quy định thi đấu, công tác tổ chức và những nội dung chuyên môn liên quan.

Trước trận đấu, tiền vệ Thái Thị Thảo đánh giá Trung Quốc là một trong những đội tuyển mạnh của bóng đá nữ châu Á. Hai đội cũng không xa lạ với nhau khi đã nhiều lần chạm trán, gần nhất là trận giao hữu trong chuyến tập huấn của đội tuyển nữ Việt Nam tại Trung Quốc trước Asian Games 2026.

Theo Thái Thị Thảo, toàn đội dành sự tôn trọng cho đối thủ nhưng đồng thời xác định phải nỗ lực ở mức cao nhất để tạo ra cơ hội cho mình.

“Trung Quốc luôn là một đội tuyển mạnh của châu Á và Việt Nam rất tôn trọng đối thủ. Chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn 100% sức lực để có thể tạo được dấu ấn và hướng tới kết quả đáp ứng kỳ vọng của Ban huấn luyện cũng như người hâm mộ”, Thái Thị Thảo chia sẻ.

Để chuẩn bị cho trận tứ kết, Ban huấn luyện đã phân tích băng hình, cung cấp cho các cầu thủ những thông tin về cách tổ chức lối chơi cũng như đặc điểm của từng vị trí bên phía Trung Quốc.

Thái Thị Thảo cho biết, bản thân luôn sẵn sàng thi đấu và điều quan trọng là toàn đội phải hạn chế những sai sót cá nhân, thực hiện đúng nhiệm vụ chiến thuật được giao.

Đây là lần thứ ba Thái Thị Thảo tham dự Asian Games. Từ kinh nghiệm của mình, tiền vệ đội tuyển nữ Việt Nam nhận thấy khoảng cách giữa các đội bóng nữ tại châu Á đang dần được thu hẹp khi nhiều quốc gia tăng cường đầu tư.

Theo Thái Thị Thảo, sự cạnh tranh và tiến bộ của các đội ngày càng rõ rệt. Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn thuộc nhóm hàng đầu, trong khi nhiều đội tuyển khác đang từng bước nâng cao trình độ. Cô cũng kỳ vọng bóng đá nữ Việt Nam có thêm điều kiện phát triển để từng bước rút ngắn khoảng cách với nhóm mạnh của châu lục.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết sau khi hòa Thái Lan 0-0 ở lượt trận cuối bảng E. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn ở vòng đấu loại trực tiếp, khả năng tổ chức phòng ngự, hạn chế sai sót và tận dụng những cơ hội chuyển trạng thái sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc.

Trận tứ kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Trung Quốc diễn ra lúc 13 giờ ngày 25/9 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Nagai, Osaka.