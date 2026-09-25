Đội tuyển nữ Việt Nam rời ASIAD 20 sau trận đấu quả cảm

Chiều 25-9, tại Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán đội tuyển nữ Trung Quốc tại tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 20. Trước đối thủ có trình độ vượt trội, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công.

Áp lực liên tục được các cầu thủ nữ Trung Quốc tạo ra, đặt khung thành của thủ môn Kim Thanh trong tình trạng báo động cao. Điển hình là tình huống dứt điểm vọt xà của Xie Zongmei hay pha xử lý lúng túng suýt phản lưới nhà của trung vệ Diễm My ở phút 20.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) thi đấu quả cảm trước đội tuyển nữ Trung Quốc. Ảnh: VFF

Đối mặt với sức ép nghẹt thở, hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì được cự ly đội hình hợp lý và bẻ gãy nhiều đợt hãm thành nguy hiểm. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chủ động phòng ngự số đông, nhưng cũng tạo ra một số tình huống phản công nguy hiểm.

Bước sang hiệp 2, nhịp độ tấn công tiếp tục được đội tuyển nữ Trung Quốc gia tăng với những mảng miếng phối hợp đa dạng. Những chân sút nổi tiếng như Wang Shuang hay Wu Haiyan liên tục bắn phá cầu môn bằng các pha dứt điểm hiểm hóc. Tuy nhiên, sự xuất sắc và tập trung cao độ của thủ thành Kim Thanh đã làm nản lòng toàn bộ các ngôi sao tấn công bên phía đội bạn.

Cổ động viên có mặt "tiếp lửa" cho đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Xuất sắc cầm hòa đội tuyển nữ Trung Quốc 0-0 sau 90 phút, đội tuyển nữ Việt Nam kéo trận đấu vào 2 hiệp phụ. Sự kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ngay đầu hiệp phụ thứ nhất khi Dương Thị Vân có cơ hội để mở tỷ số. Tiền vệ trung tâm băng lên dứt điểm tuyến hai sau tình huống lộn xộn từ quả phạt góc, song cú sút lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Thủ môn Kim Thanh (áo xanh) thi đấu xuất sắc cả trận nhưng phải nhận bàn thua duy nhất ở phút 109. Ảnh: VFF

Ngay sau tình huống thoát hiểm, đội tuyển nữ Trung Quốc tổ chức tấn công nhanh. Phút 109, Wang Shuang khôn ngoan băng vào đón đường căng ngang chuẩn xác từ đồng đội, dứt điểm gọn gàng tung lưới thủ môn Kim Thanh. Những phút còn lại, dù nỗ lực tấn công nhưng đội tuyển nữ Việt Nam không thể lật ngược tình thế, thua 0-1.

Dù dừng bước ở tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 20, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu với một màn trình diễn quả cảm, khiến ứng viên vô địch Trung Quốc phải trải qua 120 phút thi đấu vô cùng vất vả.