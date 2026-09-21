Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết ASIAD 2026

Tối 21/9, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có trận hòa 0-0 trước Đội tuyển nữ Thái Lan. Kết quả này đủ để thầy trò Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chính thức giành vé vào tứ kết với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tuyển nữ Việt Nam chính thức vào tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026 sau trận hòa với tuyển nữ Thái Lan.

Trận đấu nhập cuộc với thế trận tương đối chậm và sự thận trọng đến từ cả hai đội, tuyển nữ Thái Lan chủ động cầm bóng và tạo ra thế trận tấn công nhỉnh hơn trong hiệp một. Khung thành của thủ môn Kim Thanh nhiều lần phải đặt trong tình trạng báo động, đáng chú ý nhất là tình huống dứt điểm cận thành trong tư thế trống trải của Kanyanat ở phút 29, song bóng đi chệch mục tiêu.

Phía bên kia chiến tuyến, Đội tuyển Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công. Cơ hội đáng chú ý nhất của các học trò Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc diễn ra ở phút 21 khi Hải Yến ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài không thổi phạt đền mà chỉ cho tuyển Việt Nam hưởng quả đá phạt góc.

Bước sang hiệp hai, Thái Lan tiếp tục gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng, hàng phòng ngự Việt Nam đã phải hoạt động hết công suất để chống đỡ các đợt hãm thành liên tục. Phút 50, thủ môn Kim Thanh bị đau sau nỗ lực ôm gọn bóng từ pha đá phạt cố định. Ngay sau đó một phút, Thanh Nhã suýt chút nữa đá phản lưới nhà trong nỗ lực phá bóng giải nguy sát cầu môn.

Càng về những phút cuối, nhịp độ trận đấu càng trở nên căng thẳng, Thái Lan tạo thêm sóng gió với cú sút xa uy lực đưa bóng vọt xà ngang của Rodthong ở phút 66. Trong khi đó, các pha lên bóng của tuyển nữ Việt Nam thiếu đi sự sắc bén ở nhịp xử lý quyết định, cơ hội đáng kể nhất chỉ dừng lại ở pha đánh đầu thiếu lực của Bích Thùy ở phút 87.

Thi đấu tập trung và bọc lót tốt trong suốt thời gian thi đấu chính thức lẫn 4 phút bù giờ, hàng thủ Việt Nam đã hóa giải thành công các đợt tấn công của đối phương. Khép lại 90 phút thi đấu với tỷ số hòa 0-0, Đội tuyển nữ Việt Nam bảo toàn thành công 1 điểm, qua đó hoàn thành mục tiêu giành quyền góp mặt tại vòng tứ kết.