Đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước trước vòng bán kết

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) đã có một ngày thi đấu kiên cường trước Trung Quốc. Ảnh: VFF

Chiều 25-9, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận tứ kết bóng đá nữ ASIAD 20 gặp đội tuyển nữ Trung Quốc. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn về lực lượng và đẳng cấp, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, chủ động chờ cơ hội phản công.

Hàng thủ Việt Nam đứng vững trước sức ép

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển nữ Trung Quốc nhanh chóng đẩy cao đội hình và tạo sức ép lớn về phía khung thành Việt Nam. Phút thứ 7, đội chủ nhà có pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng thủ môn Kim Thanh đã phản xạ xuất sắc để cứu thua.

Không chỉ tập trung phòng ngự, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn cho thấy khả năng tổ chức phản công đáng chú ý. Chỉ 3 phút sau, từ một tình huống chuyển trạng thái nhanh, Vạn Sự thoát xuống đối mặt thủ môn Trung Quốc. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo Việt Nam chưa đủ hiểm hóc để tạo nên bàn thắng.

Sau những phút đầu có phần thận trọng, đội tuyển nữ Trung Quốc tiếp tục kiểm soát thế trận và liên tục đưa bóng vào khu vực cấm địa của Việt Nam. Trước sức ép lớn, hàng phòng ngự Việt Nam thi đấu tập trung, bọc lót tốt và hạn chế tối đa những khoảng trống trước khung thành Kim Thanh.

Những nỗ lực phòng ngự của các học trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc giúp đội tuyển nữ Việt Nam đứng vững trong suốt 45 phút đầu tiên. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Trung Quốc tiếp tục gia tăng sức ép, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam kiên trì với cách chơi phòng ngự chủ động và chờ cơ hội phản công.

Những trải nghiệm từ chuyến tập huấn và trận giao hữu với chính đội tuyển nữ Trung Quốc hồi đầu tháng 9 giúp Ban huấn luyện Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu này. Các cầu thủ duy trì cự ly đội hình hợp lý, tổ chức bọc lót kín kẽ và không để đối thủ dễ dàng khai thác khoảng trống.

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu kiên cường. Ảnh: VFF

Càng về cuối trận, sức ép của Trung Quốc càng lớn. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Việt Nam vẫn thi đấu đầy nỗ lực. Trong đó, thủ môn Kim Thanh tiếp tục có nhiều tình huống xử lý chính xác, góp phần giữ sạch mành lưới.

Khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn tính bằng giây, Trung Quốc vẫn miệt mài tìm kiếm bàn thắng. Ở những phút bù giờ, Kim Thanh một lần nữa có pha cứu thua quan trọng, giúp đội tuyển nữ Việt Nam bảo toàn tỷ số 0-0 và đưa trận đấu vào hai hiệp phụ.

Đây cũng là thời điểm tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam được thể hiện rõ nét. Trước sức ép liên tục từ đối thủ, các cô gái Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung, tranh chấp quyết liệt và nỗ lực bảo vệ khung thành.

Trong hiệp phụ thứ nhất, đội tuyển nữ Trung Quốc tiếp tục dồn toàn lực tấn công. Tuy nhiên, những pha lên bóng của đội chủ nhà vẫn vấp phải sự chống trả quyết liệt của hàng phòng ngự Việt Nam. Tỷ số 0-0 được duy trì, mở ra hy vọng về một bất ngờ cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc.

Ghi nhận sự nỗ lực và kiên cường

Khi trận đấu bước sang hiệp phụ thứ hai, đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể duy trì thành quả. Phút 109, sau một tình huống phối hợp tấn công ở trung lộ, Wang Shuang tận dụng cơ hội dứt điểm cận thành, đưa bóng vào lưới Việt Nam, mở tỷ số 1-0 cho Trung Quốc.

Bàn thua khiến đội tuyển nữ Việt Nam buộc phải thay đổi cách chơi. Các cầu thủ dâng cao tìm kiếm bàn gỡ trong những phút còn lại, trong khi Trung Quốc chủ động bảo vệ lợi thế mong manh.

Dù rất nỗ lực, đội tuyển nữ Việt Nam không thể tìm được bàn thắng trong quãng thời gian ít ỏi còn lại. Chung cuộc, Trung Quốc giành chiến thắng 1-0 sau 120 phút thi đấu để giành quyền vào bán kết.

Thủ môn Kim Thanh (áo xanh) thi đấu xuất sắc, nhiều lần cứu nguy cho khung thành đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Dừng bước ở tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn để lại dấu ấn đáng ghi nhận bằng tinh thần thi đấu quả cảm. Trước một trong những đội bóng mạnh của châu Á, các học trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã duy trì thế trận chặt chẽ, buộc đối thủ phải thi đấu đến những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai mới có thể giành chiến thắng.

Sau trận đấu, thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã động viên và biểu dương tinh thần thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam. Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, dù không giành quyền vào bán kết, toàn đội có quyền tự hào về hành trình tại ASIAD 20, đặc biệt là màn trình diễn đầy bản lĩnh và kiên cường trong 120 phút trước đội tuyển nữ Trung Quốc.

Để kịp thời ghi nhận những nỗ lực của toàn đội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết định thưởng động viên đội tuyển nữ Việt Nam 300 triệu đồng.