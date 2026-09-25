Đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước sau 120 phút kiên cường trước Trung Quốc

Tình huống phối hợp tấn công không thành công của tuyển nữ Việt Nam.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Trung Quốc đẩy cao đội hình tấn công. Thủ môn Kim Thanh sớm phải cứu thua sau các pha dứt điểm của Wang Yanwen. Phút 10, Việt Nam có cơ hội đáng chú ý khi Ngân Thị Vạn Sự thoát xuống đối mặt thủ môn Xiao Zitong nhưng không thể ghi bàn.

Trước sức ép của đối phương, hàng phòng ngự Việt Nam thi đấu tập trung, liên tục bọc lót và hóa giải các pha tấn công. Kim Thanh chơi nổi bật với nhiều tình huống cứu thua, giúp đội nhà giữ tỷ số 0-0 sau hiệp một.

Đầu hiệp hai, Vạn Sự cướp bóng bên phần sân Trung Quốc rồi đột phá, nhưng cú sút đi chệch cột dọc. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sau đó đưa Thanh Nhã, Ngọc Minh Chuyên và Vũ Thị Hoa vào sân.

Trung Quốc tiếp tục gia tăng sức ép, song Kim Thanh cùng hàng phòng ngự Việt Nam vẫn đứng vững. Phút 82, Ngọc Minh Chuyên thử vận may bằng cú sút từ khoảng cách 30 m nhưng thủ môn Trung Quốc đã chơi cảnh giác. Trong thời gian bù giờ, Kim Thanh tiếp tục thắng trong tình huống đối mặt, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Phút 96, thủ môn Việt Nam cùng các hậu vệ cản phá liên tiếp hai pha đánh đầu của đối phương. Đến phút 101, Thanh Nhã kịp can thiệp khiến cú dứt điểm của Shao Ziquin đi sượt cột dọc.

Bước ngoặt đến ở phút 109. Wang Shuang dứt điểm đưa bóng chạm mép trong cột dọc rồi đi vào lưới, mở tỷ số cho Trung Quốc. Trước đó một phút, Vạn Sự đã dứt điểm hụt trong gang tấc sau đường căng ngang của Vũ Thị Hoa.

Không thể tìm được bàn gỡ trong thời gian còn lại, đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-1 sau 120 phút thi đấu và dừng bước tại Á vận hội.

Diễn biến trận đấu:

HẾT GIỜ!!! ĐT nữ Việt Nam phải nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 0-1 và kết thúc hành trình tại Á vận hội năm nay. Các cô gái Trung Quốc giành quyền vào bán kết gặp tuyển nữ CHDCND Triều Tiên.

120'

Hiệp phụ thứ 2 có 2 phút bù giờ!!!

116'

KHÔNG VÀO!!! Wang Shuang dứt điểm đưa bóng lên thẳng khán đài trong khi khung thành đang bị bỏ trống.

109'

VÀO!!! Wang Shuang ghi bàn mở tỷ số cho ĐT nữ Trung Quốc. Bóng chạm mép trong cột dọc đi vào lưới. Các trọng tài đang trao đổi, không có tình huống bẻ còi nào của trọng tài người Nhật Bản.

108'

KHÔNG VÀO!!! ĐT nữ Việt Nam phối hợp tấn công, Vạn Sự dứt điểm hụt trong gang tấc sau đường căng ngang dọn cỗ của Vũ Thị Hoa.

106'

Hiệp phụ thứ 2 bắt đầu!!!

105'

Hết hiệp phụ đầu tiên!!! Các cô gái của ĐT nữ Việt Nam vẫn đang thi đấu rất kiên cường. 2 đội sẽ nhanh chóng trở lại sân để thi đấu hiệp phụ thứ 2.

104'

Wang Shuang thực hiện quả đá phạt góc thứ 16. Tuy nhiên, Vũ Thị Hoa đã kịp thời phá bóng ra.

101'

KHÔNG VÀO!!! Trong tình huống không bị ai theo kèm, suýt chút nữa cầu thủ số 23 của Trung Quốc Shao Ziquin đã có thể ghi bàn, nhưng dường như Thanh Nhã đã can thiệp làm trái bóng đi sượt cột dọc khung thành ĐT nữ Việt Nam.

96'

KHÔNG VÀO!!! Các cầu thủ Trung Quốc có liên tiếp 2 pha dứt điểm bằng đầu nhưng thủ thành Kim Thanh và hàng phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, không cho bóng tìm đường vào khung thành.

92'

ĐT nữ Việt Nam được hưởng 1 quả đá phạt góc, bóng nảy ra, Dương Thị Vân tung cú sút vọt xà ngang.

91'

Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu!!!

Trọng tài đã thổi hồi còi kết 90 phút thi đấu chính thức. 2 đội chuẩn bị bước vào hiệp phụ.

94'

NGUY HIỂM!!! Bóng đi sượt khung thành của ĐT nữ Việt Nam.

93'

Kim Thanh phản xạ xuất thần trong tình huống đối mặt với cầu thủ đối phương. Những tình huống phản xạ của cô đã làm nản lòng các chân sút bên phía tuyển Trung Quốc.

90'

Hiệp 2 có 4 phút bù giờ!!!

87'

Minh Chuyên lại có bóng ở giữa sân và bứt tốc rất nhanh xuống đáy biên phải nhưng đã bị hậu vệ Trung Quốc phá ra.

86'

Nguyễn Thị Hoa vừa phải nhận 1 tấm thẻ vàng đến từ trọng tài chính điều khiển trận đấu.

84'

Các cầu thủ Trung Quốc vẫn đang thi đấu bế tắc. Đội hình của các cô gái áo đỏ dường như đã bị rối và khá nóng vội trong các pha dứt điểm khi vấp phải hàng phòng ngự kỷ luật của ĐT nữ Việt Nam.

82'

Ngọc Minh Chuyên bất ngờ tung cú sút từ cự ly khoảng 30m nhưng thủ môn ĐT nữ Trung Quốc đã chơi cảnh giác.

80'

Thái Thị Thảo đang bị đau sau 1 tình huống bóng bổng. Các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn đang thi đấu với tinh thần lăn xả. Ở trận đấu cùng giờ, các cô gái CHDCND Triều Tiên đang dẫn trước Đài Bắc (Trung Hoa) với tỉ số 4-0.

75'

Thẻ vàng!!! Wang Yanwen kéo ngã Nguyễn Thị Hoa và phải lĩnh án phạt.

71'

Diễm My đang bị đau và phải nằm sân. Nếu trung vệ này không thể thi đấu thì đây sẽ là khó khăn cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Băng đội trưởng đã được tháo khỏi tay Diễm My. Ngô Thị Hồng Nhung sẽ vào sân thay đàn chị Diễm My.

70'

Kim Thanh tiếp tục thi đấu xuất sắc để cứu nguy cho khung thành của ĐT nữ Việt Nam. ĐT nữ Việt Nam có sự thay đổi người để gia cố tuyến giữa.

65'

Liên tiếp là các pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Kim Thanh.

64'

NGUY HIỂM!!! Wang Shuang nhảy múa trong vòng cấm của ĐT Việt Nam với những pha đi bóng kỹ thuật rồi tung đường chuyền thuận lợi nhưng Xiao Zhongmei dứt điểm hụt.

63'

ĐT nữ Việt Nam phối hợp tấn công, Nguyễn Thị Hoài cố gắng đưa bóng về cột hai cho Thanh Nhã băng xuống. Đáng tiếc bóng đi hơi mạnh.

60'

Thanh Nhã phạm lỗi với Wang Shuang, ĐT nữ Trung Quốc được hưởng 1 quả đá phạt nhưng cầu thủ của họ đã bấm bóng quá sâu.

59'

Diễm My kịp thời lùi về phá bóng. Tuyển nữ Trung Quốc được hưởng 1 quả đá phạt góc. Tuy nhiên, cầu thủ mới vào sân thay người của Trung Quốc đã đánh đầu quá bổng.

56'

Tuyển nữ Trung Quốc có liền 2 sự thay đổi người. Tuyển nữ Việt Nam cũng thay 3 người. Thanh Nhã, Minh Chuyên, Vũ Thị Hoa vào thế chỗ Bích Thùy, Hải Yến, Tuyết Ngân. Hải Yến rời sân, băng đội trưởng được trao lại cho Diễm My.

53'

Kim Thanh tiếp tục thi đấu chắc chắc để bảo vệ khung thành của tuyển nữ Việt Nam. Số 5 của Trung Quốc băng lên từ tuyến hai, đón bóng bật ra và tung cú dứt điểm cực căng. Bóng đi chìm nhưng Kim Thanh vẫn bắt gọn.

52'

Cú sút xa nguy hiểm của đội trưởng ĐT nữ Trung Quốc, bóng đi chìm và căng nhưng không trúng đích.

49'

KHÔNG VÀO!!! Vạn Sự bất ngờ cướp bóng bên phần sân đối phương rồi đột phá và tung cú dứt điểm chệch cột dọc.

46'

Hiệp 2 bắt đầu!!!

45+1'

Hết hiệp 1!!! Hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

45'

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.

43'

Xie Zongmei nỗ lực thoát xuống sát đáy biên nhưng không thể thực hiện pha phối hợp như ý trước sự đeo bám của hàng thủ ĐT nữ Việt Nam.

40'

Số 20 của Trung Quốc nhận thẻ vàng sau pha kê chân với Trúc Hương. Cầu thủ nữ Việt Nam đã rất đau sau tình huống này.

35'

Kim Thanh đang chơi rất hay khi bắt gọn cú sút rất căng của số 7 bên phía Trung Quốc từ ngoài vòng cấm.

34'

Khi mà các hậu vệ ĐT nữ Việt Nam cho rằng đối phương đã việt vị, Wang Shuang có pha di chuyển rất thông minh để không bị thổi phạt. Rất may, thủ môn Kim Thanh kịp thời lao lên ngăn đối phương dứt điểm.

32'

ĐT Việt Nam có đường lên bóng rất nhịp nhàng. Đáng tiếc cú sút của Bích Thùy lại hơi vội vàng và bóng bay vọt xà ngang.

30'

Đến thời điểm hiện tại, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn thi đấu kiên cường. Các cầu thủ liên tục bọc lót cho nhau và hóa giải các chấn sút của tuyển nữ Trung Quốc.

28'

Nguyễn Thị Hoa bị đau sau pha đẩy sau của cầu thủ số 16.

26'

Trung Quốc được hưởng 1 quả đá phạt góc, tuy nhiên bóng đá được phá ra. Thêm 1 cú đá phạt góc nữa cho tuyển nữ Trung Quốc. Đây là lần thứ hai cầu thủ Trung Quốc có ý định sút luôn vào khung thành từ chấm phạt góc nhưng không thành công.

24'

Tuyển nữ Việt Nam đang có những tình huống phá bẫy việt vị thành công.

21'

Thẻ vàng dành cho cầu thủ số 17 của Trung Quốc sau pha phạm lỗi thô bạo với Thái Thị Thảo.

20'

Nguy hiểm!!! Diễm My phá bóng nguy hiểm, suýt chút nữa đã trở thành tình huống phản lưới nhà.

15'

Xie Zongmei dứt điểm vọt xà ngang sau khi trung vệ Vũ Thị Hoa đánh đầu phá bóng hụt. Người gác đền tuyển Việt Nam vẫn làm chủ được tình hình.

10'

Cơ hội cho ĐT nữ Việt Nam. Ngân Thị Vạn Sự thoát xuống đối mặt thủ thành Xiao Zitong nhưng cô đã không thể ghi bàn.

7’

KHÔNG VÀO!!! Thủ thành Kim Thanh tiếp tục có pha phản xạ để cứu thua cực hay sau pha dứt điểm cận thành của Wang Yan Wen.

4'

ĐT nữ Trung Quốc tràn lên ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm tạo ra cơ hội đầu tiên. Tuy nhiên, thủ môn Kim Thanh đã bắt gọn cú sút của Wang Yanwen.

1'

Trận đấu bắt đầu!!! ĐT nữ Việt Nam giao bóng

Đội tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết với vị trí thứ ba bảng E, giành 1 điểm sau 1 trận hòa và 2 trận thua, ghi 1 bàn, thủng lưới 10 lần. Trong khi đó, Trung Quốc dẫn đầu bảng G với 7 điểm, ghi 11 bàn và nhận 3 bàn thua.

Bên cạnh thành tích vòng bảng, lịch sử đối đầu cũng nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. Trong 12 lần gặp nhau kể từ năm 2006, đội tuyển nữ Việt Nam chưa giành được điểm, có những trận thua với cách biệt lên tới 5 bàn. Ở cuộc giao hữu hồi đầu tháng 9, Việt Nam cũng thất bại 0-3.

Dù vậy, đội tuyển nữ Trung Quốc không phải không có điểm yếu. Những cầu thủ lớn tuổi như Zhang Rui, Wu Haiyan và Wang Shuang vẫn giữ vai trò quan trọng. Khi các trụ cột này không phát huy được khả năng, lối chơi của đội bóng trở nên kém hiệu quả, thể hiện qua trận hòa Uzbekistan 1-1 tại vòng bảng.

Với đội tuyển nữ Việt Nam, mục tiêu vào tứ kết đã hoàn thành. Tâm lý thoải mái có thể giúp các cầu thủ nhập cuộc tự tin hơn. Tuy nhiên, hàng phòng ngự cần duy trì sự tập trung, giữ cự ly đội hình và hạn chế tối đa sai sót trước sức ép của đối thủ.

Ở mặt trận tấn công, Việt Nam cần chắt chiu những cơ hội phản công. Nếu cải thiện được khả năng chuyển trạng thái và tận dụng thời cơ, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc có thể tìm được bàn thắng, dù khả năng tạo nên bất ngờ vẫn không cao.