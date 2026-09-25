Đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết ASIAD 20

Với thực lực vượt trội, sau tiếng còi khai cuộc, Đội tuyển nữ Trung Quốc nhanh chóng đẩy cao đội hình. Phút 15, Xie Zongmei có cơ hội dứt điểm sau tình huống hàng thủ Việt Nam phá bóng không tốt, nhưng bóng đi vọt xà. Năm phút sau, Diễm My suýt phản lưới nhà khi pha cản phá của cô đưa bóng sạt cột dọc.

Các cô gái áo trắng đã thi đấu vô cùng quả cảm trước một đối thủ rất mạnh là Đội tuyển nữ Trung Quốc. Ảnh: CFA.

Đội tuyển nữ Việt Nam duy trì sự tập trung, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công. Phút 31, Bích Thùy thử vận may bằng cú sút xa nhưng bóng đi chệch khung thành.

Sang hiệp hai, Đội tuyển nữ Trung Quốc tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 52, Wang Shuang và Wu Haiyan liên tiếp dứt điểm nhưng đều không thắng được Kim Thanh. Đến phút 71, thủ môn Việt Nam tiếp tục chơi chắc chắn khi ôm gọn cú sút chéo góc của Wang Shuang.

Những phút cuối hiệp hai, Đội tuyển nữ Việt Nam không lùi sâu phòng ngự mà vẫn chủ động cầm bóng, dâng đội hình tìm kiếm cơ hội. Hai đội hòa 0-0 sau 90 phút và phải bước vào hiệp phụ.

Thủ môn Kim Thanh có một trận đấu cực kỳ vất vả. Ảnh: CFA.

Phút 93, Dương Thị Vân đón bóng bật ra sau quả phạt góc rồi tung cú sút nhanh, nhưng bóng đi vọt xà. Đến phút 109, Đội tuyển nữ Trung Quốc lại tổ chức tấn công nhanh bên cánh phải. Wang Shuang băng vào đúng thời điểm, đón đường chuyền của đồng đội trước khi dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0.

Trong những phút còn lại, Đội tuyển nữ Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công. Các cô gái Việt Nam khép lại hành trình tại ASIAD 20 sau một trận đấu đầy nỗ lực trước đối thủ mạnh. Dù không thể đi tới trận đấu cuối cùng, nhưng Đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào về hành trình tại ASIAD 20.