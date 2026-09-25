Đội tuyển nữ Việt Nam có quyền tự hào về hành trình ASIAD 20

Chiều 25-9, tại Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 20 sau thất bại đáng tiếc 0-1 trước ứng cử viên vô địch Trung Quốc trong 120 phút thi đấu.

Các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam sau trận tứ kết với đội tuyển nữ Trung Quốc. Ảnh: VFF

Phát biểu tại họp báo sau trận, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc bày tỏ sự hài lòng với cách các học trò thực hiện đấu pháp đã đề ra. Ông nói: “Sau 2 trận mở đầu của vòng bảng, chúng tôi thi đấu chưa đúng phong độ. Tuy nhiên, đáng mừng là ở trận đấu này, mặc dù thiếu 3 cầu thủ vì chấn thương, các cầu thủ đã thực hiện rất tốt đấu pháp đề ra là phòng ngự chủ động, chuyển đổi trạng thái nhanh”.

“Điều tôi hài lòng nhất là các cầu thủ chơi có nét và đặc biệt là tự tin trước một đối thủ có chuyên môn tốt và nền tảng thể lực tốt. Đấy là điều đáng mừng nhất. Kim Thanh dù đã hơn 30 tuổi nhưng phong độ vẫn rất tốt, nhất là việc chỉ huy hàng phòng ngự”, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Nhà cầm quân sinh năm 1964 cũng đánh giá ASIAD 20 là trải nghiệm quý đối với các cầu thủ trẻ trong quá trình đội tuyển nữ Việt Nam xây dựng lực lượng kế cận. “Giải đấu này là trải nghiệm quý giá với các cầu thủ trẻ. Các bạn ấy được thi đấu với các nền bóng đá mạnh ở châu Á. Đây là dịp để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm. Khi được trao cơ hội vào sân, các cầu thủ trẻ chơi khá tự tin. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong quá trình đội tuyển nữ Việt Nam xây dựng lực lượng mới”, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nói.

Sau trận đấu, thay mặt Ban chấp hành và Thường trực Ban chấp hành VFF, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã động viên và biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của đội tuyển nữ Việt Nam; nhấn mạnh dù không giành quyền vào bán kết nhưng toàn đội có quyền tự hào về hành trình tại ASIAD 20, đặc biệt là 120 phút thi đấu đầy bản lĩnh và kiên cường ở trận tứ kết.

Để kịp thời ghi nhận những nỗ lực của đội tuyển nữ Việt Nam, VFF quyết định thưởng động viên 300 triệu đồng.