Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ chịu thua Trung Quốc sau 120 phút

Các cô gái Việt Nam chiến đấu kiên cường. (Ảnh: VFF)

ĐT nữ Trung Quốc: Wang Shuang (109’) Đội hình đội tuyển nữ Trung Quốc: Xiao Zilong, Chen Qiaozhu, Wu Haiyan, Yao Wei, Zhang Chengxu, Wang Yaman, Lu Quilong, Wang Alfang (Liu Jing, 56’), Zhang Rui, Wang Shuang, Wurigumula (Shao Ziqin, 56’). Đội hình đội tuyển nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Diễm My (Hồng Nhung, 73’), Tuyết Ngân (Thanh Nhã, 57’), Nguyễn Thị Hoa, Trúc Hương, Thái Thị Thảo, Thu Xuân (Dương Thị Vân, 71’), Bích Thuỳ (Minh Chuyên, 57’), Vạn Sự (Hoàng Vân, 114’), Hải Yến (Vũ Thị Hoa, 57’).

Bước vào trận tứ kết chiều 25/9, đội tuyển nữ Việt Nam đối mặt thử thách lớn trước Trung Quốc, một trong những đội bóng hàng đầu châu Á. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự và chờ cơ hội chuyển trạng thái.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Trung Quốc đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép về phía khung thành thủ môn Trần Thị Kim Thanh. Phút thứ 7, đối phương có cú dứt điểm nguy hiểm nhưng thủ môn Việt Nam phản xạ tốt để cứu thua.

Chỉ ba phút sau, đội tuyển nữ Việt Nam có câu trả lời. Từ một tình huống phản công nhanh, Ngân Thị Vạn Sự thoát xuống đối mặt thủ môn Xiao Zilong. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo Việt Nam chưa đủ khó để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Sau tình huống này, Trung Quốc tiếp tục kiểm soát bóng và gia tăng sức ép. Hàng phòng ngự Việt Nam phải hoạt động với cường độ cao nhưng vẫn duy trì được sự tập trung, hỗ trợ và bọc lót tốt cho nhau.

Các cầu thủ Việt Nam chủ động thu hẹp khoảng trống ở khu vực trước vòng cấm, hạn chế khả năng phối hợp trung lộ của đối phương. Khi Trung Quốc đưa được bóng vào khu vực nguy hiểm, Kim Thanh tiếp tục thể hiện sự chắc chắn trong khung thành.

Thủ thành Kim Thanh nhiều lần trổ tài cứu thua. (Ảnh: VFF)

Sang hiệp 2, Trung Quốc tiếp tục nắm quyền kiểm soát và tìm cách đẩy nhanh tốc độ tấn công. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam kiên trì với phương án phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công.

Việc từng gặp Trung Quốc trong chuyến tập huấn trước Asian Games 2026 cũng giúp Ban huấn luyện có thêm dữ liệu để chuẩn bị phương án cho trận đấu. Các cầu thủ Việt Nam duy trì cự ly đội hình, tập trung bịt khoảng trống và hạn chế những tình huống xâm nhập khu vực cấm địa.

Càng về cuối hiệp 2, sức ép mà Trung Quốc tạo ra càng lớn. Đội tuyển nữ Việt Nam phải dành phần lớn thời gian cho nhiệm vụ phòng ngự nhưng vẫn giữ được sự tập trung.

Ở những phút bù giờ cuối cùng, Trung Quốc có thêm cơ hội đáng chú ý nhưng Kim Thanh tiếp tục cứu thua, giúp đội tuyển nữ Việt Nam giữ tỷ số 0-0 sau 90 phút và đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Trong hiệp phụ đầu tiên, Trung Quốc tiếp tục đẩy cao đội hình. Dù thể lực suy giảm sau thời gian dài phải chống đỡ sức ép, các cầu thủ Việt Nam vẫn duy trì hệ thống phòng ngự và bảo vệ thành công khung thành.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện ở phút 109. Từ một tình huống phối hợp ở trung lộ, Wang Shuang tận dụng cơ hội dứt điểm cận thành, ghi bàn mở tỷ số cho Trung Quốc.

Sau bàn thua, đội tuyển nữ Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại không đủ để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc thay đổi kết quả.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Trung Quốc. Đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước tại tứ kết Asian Games 2026 sau 120 phút thi đấu.

Sau trận đấu, thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ, động viên các thành viên đội tuyển.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn ghi nhận tinh thần và nỗ lực của các cầu thủ trong suốt hành trình tại Asian Games 2026, đặc biệt là màn trình diễn trước Trung Quốc ở vòng tứ kết. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết định thưởng động viên toàn đội 300 triệu đồng.

Dù không thể giành quyền vào bán kết, trận đấu với Trung Quốc cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự và tinh thần thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam khi đối đầu một đối thủ thuộc nhóm mạnh của châu lục. Việc giữ tỷ số 0-0 trong 108 phút trước khi nhận bàn thua duy nhất cũng là trải nghiệm quan trọng đối với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc trong quá trình hướng tới những nhiệm vụ tiếp theo.