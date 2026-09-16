Đội tuyển MMA và Esports Việt Nam xuất quân dự ASIAD 20

Tại ASIAD 20, Đội tuyển MMA Việt Nam có 6 thành viên, gồm 1 lãnh đội, 3 huấn luyện viên và 2 vận động viên. Hai võ sĩ Quàng Văn Minh và Lò Thị Phung lần lượt tranh tài ở hạng 77kg nam MMA truyền thống và hạng 54kg nữ MMA hiện đại. Cả hai đều có kinh nghiệm thi đấu theo bộ luật do Hiệp hội MMA châu Á ban hành, từng đạt thành tích tại các giải đấu quốc tế và giành suất tham dự ASIAD 20.

Phó Chủ tịch Thường trực VMMAF Đào Gia Bảo phát biểu động viên Đội tuyển MMA Việt Nam trước khi lên đường dự ASIAD 20. Ảnh: VMMAF

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Đào Gia Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực VMMAF, gửi lời chúc tới các thành viên đội tuyển, đồng thời đề nghị toàn đội chấp hành nghiêm các quy định của Đại hội, pháp luật của nước chủ nhà và thi đấu với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao.

Đại diện đội tuyển, ông Mai Thanh Ba, Tổng Thư ký VMMAF, huấn luyện viên trưởng, nhận nhiệm vụ và khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực với quyết tâm cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu giành ít nhất 1 huy chương do Ban lãnh đạo VMMAF đề ra.

Các trận tranh tài môn MMA tại ASIAD 20 diễn ra từ ngày 20 đến 22/9 tại Nagoya City Inae Sports Center. Các võ sĩ tranh tài ở 6 nội dung thuộc hai nhóm MMA hiện đại và MMA truyền thống.

Đội tuyển MMA Việt Nam đặt mục tiêu giành ít nhất một huy chương tại ASIAD 20.

Cũng trong sáng 16/9, Đội tuyển Esports Việt Nam tổ chức lễ ra quân trước khi lên đường tham dự ASIAD 20. Đội tuyển gồm 23 vận động viên và 6 huấn luyện viên, tranh tài ở 4/11 nội dung gồm Liên Minh Huyền Thoại, PUBG Mobile - phiên bản Asian Games, NARAKA: Bladepoint và Identity V - phiên bản Asian Games. Đội tuyển đặt mục tiêu giành ít nhất 3 huy chương.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA), lãnh đội Đội tuyển Esports Việt Nam, nhấn mạnh ASIAD là một trong những đấu trường thể thao quan trọng, nơi các vận động viên có cơ hội thi đấu và khẳng định năng lực ở cấp độ châu lục.

Đội tuyển Esports Việt Nam đã tổ chức Lễ ra quân trước khi lên đường dự ASIAD 20

Theo ông Đỗ Việt Hùng, mục tiêu của đội tuyển tại ASIAD 20 không chỉ là cạnh tranh huy chương, mà còn thể hiện năng lực và bản lĩnh của Esports Việt Nam trên đấu trường châu Á.

Giải Hạng Nhất và Cup Quốc gia có tên mới

Ngày 16/9, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play), thành viên của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), đã ký kết Thỏa thuận Tài trợ giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27. SACOMBANK trở thành Nhà tài trợ chính của giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2026/27 và Cúp Quốc gia 2026/27. Trong mùa giải mới hai giải đấu này có tên là Giải Hạng Nhất Quốc gia SACOMBANK 2026/27 (SACOMBANK V.League 2-2026/27) và Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/27 (SACOMBANK National Cup 2026/27).