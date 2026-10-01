Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam dừng bước ở bán kết ASIAD 2026

Kết quả này giúp Đài Loan lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở trận chung kết ASIAD, sau khi từng giành quyền tranh huy chương vàng tại Hàng Châu 2022. Trong khi đó, Việt Nam dừng bước ở bán kết và nhận huy chương đồng. Ở trận chung kết diễn ra ngày 2/10, Đài Loan sẽ chạm trán đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út.

Đài Loan là đội đầu tiên ghi tên mình vào chung kết bộ môn Liên Minh Huyền Thoại tại ASIAD 2026

Bước vào trận đấu, Việt Nam nhập cuộc chủ động khi tuyển thủ Kiaya (Trần Duy Sang) có được chiến công đầu ở đường trên. Đến phút 15, đại diện Đông Nam Á tiếp tục duy trì lợi thế sau một pha giao tranh tổng thành công tại khu vực này.

Tuy nhiên, Đài Loan từng bước lấy lại quyền kiểm soát bản đồ. Phút 19, họ có liên tiếp 4 điểm hạ gục ở đường dưới, tạo tiền đề để gia tăng sức ép. Năm phút sau, đội tuyển này tiếp tục giành thắng lợi trong pha tranh chấp Rồng Biển, qua đó thu hẹp khoảng cách.

Tại giai đoạn giữa ván đấu, Đài Loan kiểm soát tốt các mục tiêu lớn và liên tục tạo sức ép. Phút 27, Jhin trong tay Dogo (Chu Tzu-quan) tỏa sáng với 3 điểm hạ gục trong một pha giao tranh tại khu vực rừng phía dưới. Sau khi kiểm soát Baron thứ hai và hoàn tất Linh Hồn Rồng Biển, Đài Loan tổ chức đợt tấn công quyết định để kết thúc ván đấu ở phút 40, qua đó vươn lên dẫn 1-0.

Đài Loan vươn lên dẫn trước 1-0 ở ván đấu đầu tiên. Ảnh: 500Bros Liên Minh 2

Sang ván hai, Đài Loan tiếp tục duy trì sức ép và không cho Việt Nam nhiều khoảng trống để triển khai thế trận. Đại diện Đông Á chủ động tạo lợi thế từ khu vực đường trên, đồng thời kiểm soát các mục tiêu quan trọng.

Phút 13, Đài Loan có thêm 4 điểm hạ gục ở đường dưới. Lợi thế được nới rộng giúp họ chủ động hơn trong việc kiểm soát bản đồ và chuẩn bị cho các pha giao tranh tiếp theo. Sau khi có Baron, Đài Loan đẩy mạnh thế tấn công và lần lượt phá hủy các công trình của Việt Nam. Trận đấu khép lại ở phút 27 với chiến thắng 2-0 dành cho đại diện Đông Á.

Việt Nam khép lại hành trình tại ASIAD 2026 với tấm huy chương đồng. Ảnh: 500Bros Liên Minh 2

Trận thua trước Đài Loan chính thức khép lại chuyến phiêu lưu của ĐT Việt Nam tại Aichi-Nagoya 2026. Dẫu còn đó những tiếc nuối ở trận hạ màn, tấm huy chương đồng danh giá vẫn là lời chia tay đẹp, đánh dấu một giải đấu thành công khi Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam ghi tên mình vào hàng ngũ những đội tuyển esports hàng đầu giải đấu.