Sáng 26-11, Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng lần thứ XIII năm 2026 chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu Hà Nội (số 12 Trịnh Hoài Đức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội).

Giải quy tụ hơn 400 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào đến từ hơn 80 đơn vị, câu lạc bộ thuộc 11 tỉnh, thành phố, hai ngành Công an, Quân đội và đội tuyển Lào.

Ra đời năm 2012 và trở thành giải đấu thường niên từ năm 2013, Giải Bóng bàn Cúp Báo Hànộimới, nay là Giải Bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ngày càng khẳng định sức hút, trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu bóng bàn.

Giải đấu diễn ra từ ngày 26 đến 29-11. Các vận động viên tranh tài tại 11 nội dung.

Sự góp mặt của đội tuyển Lào tại Giải Bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội năm 2026 thực sự là điểm nhấn đáng chú ý. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu có sự góp mặt của một đội tuyển nước ngoài, đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực mở rộng quy mô và tăng cường giao lưu quốc tế của giải.

Ngay sau lễ khai mạc, đội tuyển Lào ra quân ở nội dung đồng đội nam, gặp đội Công an Nhân dân T&T.

Đội tuyển Lào tham dự giải với ba vận động viên là Anane Vongsa, Laokham Manichanh và Phongsavanh Sengmany. Cả ba đều từng tham dự các giải đấu quốc tế thuộc Liên đoàn Bóng bàn thế giới (ITTF) và hệ thống thi đấu World Table Tennis (WTT). Trong ảnh: Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Lào dặn dò, động viên các vận động viên trước khi bước vào tranh tài.

Trong đó, tay vợt Anane Vongsa (trong ảnh) xếp thứ 1.053 thế giới tính đến ngày 16-11-2026. Tay vợt này từng tham dự SEA Games 33 năm 2025, WTT Feeder Vientiane 2026 và Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Các tay vợt Lào thi đấu với tinh thần quyết tâm, đồng thời thể hiện sự thân thiện, cởi mở trong giao lưu với các đối thủ.

Trong khi đó, các tay vợt Công an Nhân dân T&T cũng thi đấu với quyết tâm giành chiến thắng.

Sự góp mặt của đội tuyển Lào không chỉ bổ sung thành phần tham dự mà còn hiện thực hóa mong muốn mở rộng quy mô, tăng cường giao lưu quốc tế của những người làm bóng bàn Hà Nội.

Giải năm nay được tổ chức với 11 nội dung, kết hợp các nhóm thi đấu nâng cao và phong trào, tạo sân chơi cho nhiều nhóm vận động viên ở các trình độ và lứa tuổi khác nhau.

Với gần 900 trận đấu dự kiến diễn ra trong 4 ngày, giải hứa hẹn mang đến nhiều màn tranh tài hấp dẫn.

Sự góp mặt của đội tuyển Lào không chỉ làm phong phú thành phần tham dự mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào thông qua thể thao. Giải đấu có tổng giá trị giải thưởng hơn 122 triệu đồng, tiếp tục khẳng định sức hút của một sân chơi bóng bàn truyền thống, uy tín của Thủ đô.