Đội tuyển lặn Việt Nam lên đường tranh tài giải vô địch Đông Nam Á

Ngày 20/10/2026, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã chính thức ban hành Quyết định số 1527/QĐ-TDTTVN về việc cử Đội tuyển lặn quốc gia lên đường tham dự các giải đấu lớn tầm khu vực tại Malaysia.

Đội tuyển lặn Việt Nam thi đấu ấn tượng tại giải Đông Nam Á 2025.

Theo quyết định này, Đội tuyển lặn quốc gia Việt Nam sẽ tranh tài tại hai đấu trường quan trọng: Giải lặn vô địch Đông Nam Á lần thứ III và Giải lặn vô địch nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ I năm 2026. Sự kiện thể thao diễn ra từ ngày 27/10 đến ngày 1/11/2026 tại Malaysia.

Đoàn Việt Nam có tổng cộng 62 thành viên, bao gồm lãnh đội, chuyên gia, huấn luyện viên và vận động viên đến từ các đơn vị trên cả nước.Bên cạnh Giải lặn vô địch Đông Nam Á lần thứ III, Giải lặn vô địch nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ I được tổ chức trong cùng thời gian mở ra thêm cơ hội cọ xát cho các vận động viên trẻ. Đây cũng là sân chơi quan trọng để kiểm chứng quá trình đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng những gương mặt tiềm năng cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Hai giải đấu là dịp để các vận động viên lặn Việt Nam tranh tài với những đối thủ hàng đầu khu vực Đông Nam Á, qua đó đánh giá năng lực chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và hướng tới những thành tích cao.

Việc cử đoàn tham dự hai giải đấu thể hiện sự chuẩn bị của lặn Việt Nam trong kế hoạch thi đấu quốc tế năm 2026. Thông qua quá trình tranh tài tại Malaysia, ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá trình độ của các vận động viên, đồng thời xác định những điểm cần cải thiện về kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh thi đấu.

Với lực lượng gồm 62 thành viên, đội tuyển Lặn Việt Nam hướng tới mục tiêu thi đấu đạt kết quả tốt, khẳng định vị thế của môn lặn Việt Nam trong khu vực và tạo động lực cho các vận động viên tiếp tục phát triển trong thời gian tới.