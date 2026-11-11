Đội tuyển Iran phải đi xe bus đá giao hữu vì lệnh trừng phạt của Mỹ

Theo kế hoạch, đội tuyển Iran sẽ thi đấu 2 trận giao hữu trong dịp FIFA Days tháng 11. Các trận đấu tổ chức ở sân trung lập ở Iraq. Đây được coi là cữ dượt quan trọng để Iran chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027. Dù giải đấu bị hoãn 1 năm song đội tuyển này vẫn quyết định giữ nguyên lịch đấu giao hữu nhằm phục vụ cho mục tiêu dài hạn.

Hôm qua (10/11), đội tuyển Iran bắt đầu hành trình đến Iraq để làm quen với sân bãi nhưng họ không thể đi máy bay vào không phận Iraq. Nguyên nhân xuất phát từ các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt mà Mỹ áp đặt lên các hãng hàng không Iran. Vì vậy mà Cơ quan Hàng không dân dụng Iraq buộc phải đưa ra quyết định từ chối cấp phép hạ cánh.

Để phòng ngừa rủi ro vi phạm cấm vận từ Washington - điều có thể khiến toàn bộ đội tuyển bị đe dọa về tính mạng, phía Iran chấp nhận quay đầu. Chuyên cơ chở đội hạ cánh ở một sân bay gần biên giới Iraq. Ông Abdulrazzaq Akram, đại diện Liên đoàn Bóng đá Iraq, xác nhận sự việc.

Sau hành trình dài, đội tuyển Iran cũng đã có mặt ở Iraq

Nhưng ông cho biết đôi bên đã nhanh chóng thống nhất giải pháp thay thế nhằm đảm bảo đội khách vẫn kịp góp mặt đúng lịch trình. Theo đó, toàn bộ ban huấn luyện cùng các cầu thủ Iran chuyển hướng di chuyển bằng đường bộ, làm thủ tục nhập cảnh vào lãnh thổ Iraq thông qua cửa khẩu Shalamcheh.

Từ đây, họ tiếp tục lên xe bus vượt qua chặng đường dài để tiến về thành phố Basra. Khoảng cách giữa 2 địa điểm này là hơn 200km nhưng địa hình hiểm trở, chủ yếu là đồi núi nên chuyến xe chở đội tuyển Iran phải mất hơn 4 tiếng mới tới nơi.

Bất chấp hành trình di chuyển đầy trắc trở và tiêu tốn nhiều thể lực do rào cản địa chính trị, tuyển Iran cuối cùng đã hội quân an toàn tại đại bản doanh. Họ sẽ cùng chủ nhà Iraq, Lebanon và Palestine bước vào tranh tài tại giải đấu tứ hùng.

Cả 4 đội tuyển Iraq, Iran, Lebanon và Palestine đều tham dự VCK Asian Cup 2027. Do vậy mà giải đấu này vẫn được coi là rất quan trọng, nhất là với Iran khi họ đang theo đuổi chính sách trẻ hóa lực lượng. Theo đó, những Taremi, Ghayedi, Jahanbakhsh... sẽ không thi đấu. Thay vào đó, Iran đặt niềm tin vào nhiều sao trẻ chưa qua tuổi 23 như Afshin Sadeghi, Kasra Taheri, Amirhossein Farsi... Đây được coi là niềm hy vọng của bóng đá Iran ở vòng loại U23 châu Á 2028 và xa hơn là VCK Asian Cup.