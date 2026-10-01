Đội tuyển Hàn Quốc thắng áp đảo Ả Rập Xê Út, tiến vào chung kết bộ môn Liên Minh Huyền Thoại ASIAD 2026

Chiến thắng trước Ả Rập Xê Út giúp đội tuyển Hàn Quốc có lần thứ ba liên tiếp giành quyền vào chung kết bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, sau các kỳ đại hội trước đó tại Jakarta-Palembang 2018 và Hàng Châu 2022. Ở trận tranh huy chương vàng ngày 2/10, họ sẽ đối đầu Đài Loan, đội tuyển vừa đánh bại Việt Nam 2-0 ở trận bán kết còn lại.

Hàn Quốc tiến vào chung kết Liên Minh Huyền Thoại ASIAD 2026. Ảnh: Daily eSports

Bước vào trận đấu, Hàn Quốc là đội nhập cuộc chủ động và sớm tạo lợi thế ở các khu vực quan trọng. Ở đường dưới, tuyển thủ đi rừng Canyon (Kim Gun-bu) với vị tướng Vi có được chiến công đầu trước Kha’Zix của Wazward (Ả Rập Xê Út). Tại đường giữa, Zeka (Kim Gun-woo) cũng gây sức ép đáng kể lên Orianna của Abdulaziz.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 15 khi đại diện Hàn Quốc thắng lớn trong pha giao tranh ở rừng đường trên, để kiếm cho mình đến 4 mạng gục. Ngay sau đó, đường giữa Zeka tiếp tục ghi dấu ấn bằng tình huống solo kill đẳng cấp, nới rộng chênh lệch lên 10.000 vàng. Trận đấu kết thúc tại phút thứ 21 với tỷ số dẫn trước 1-0 dành cho đại diện đến từ "xứ sở kim chi".

Hàn Quốc nhanh chóng dành chiến thắng ở ván 1 sau 21 phút. Ảnh: 500Bros Liên Minh 2

Sang ván hai, Hàn Quốc tiếp tục duy trì thế chủ động ngay từ những phút đầu. Đội tuyển này có được hai điểm hạ gục trong pha giao tranh ở đường dưới với sự xuất sắc của tuyển thủ Zeus (Choi Woo-je). Phút 16, Hàn Quốc giành thắng lợi trong một pha giao tranh tại khu vực rừng để nâng khoảng cách vàng lên con số 9000.

Với lợi thế lớn cùng bùa lợi Baron, Hàn Quốc tổ chức đẩy mạnh các đường và lần lượt phá hủy các công trình trụ của Ả Rập Xê Út. Trước sức ép liên tục, đội tuyển Tây Á không thể giữ được căn cứ và chấp nhận thất bại 0-2.

Đội tuyển Hàn Quốc có chiến thắng 2-0 để có lần thứ ba giành quyền vào chung kết ASIAD. Ảnh: 500Bros Liên Minh 2

Hàn Quốc qua đó giành vé vào chung kết Liên Minh Huyền Thoại ASIAD 2026, nơi đội tuyển này sẽ đối đầu Đài Loan trong trận tranh huy chương vàng. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp hai đội tuyển có mặt ở trận đấu cuối cùng của nội dung này tại Đại hội Thể thao châu Á.