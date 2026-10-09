Đội tuyển Hàn Quốc rối ren trước thềm Asian Cup, ghế HLV Moreno thêm bấp bênh

Chiếc ghế tạm quyền và những dấu hỏi sau 4 trận

Khi Hàn Quốc thắng Ecuador 3-0 trong trận ra mắt của Robert Moreno ngày 24/9, người hâm mộ có lý do để hy vọng vào một cuộc chuyển mình. Sau thất bại tại World Cup 2026 khiến HLV Hong Myung-bo và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) Chung Mong-gyu lần lượt rời nhiệm sở, đội tuyển cần một khởi đầu mới, cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Moreno, người từng dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha và làm việc tại Barca, được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền.

HLV trưởng tạm quyền của đội tuyển Hàn Quốc, Robert Moreno được trao cơ hội thể hiện trong 6 trận giao hữu.

Nhưng sự hào hứng ban đầu với Moreno nhanh chóng nhường chỗ cho những dấu hỏi. Sau chiến thắng trước Ecuador, Hàn Quốc thua Uruguay 1-4, hòa Venezuela 0-0 rồi đánh bại Uzbekistan 2-0 trong trận giao hữu ngày 6/10. Thành tích hai thắng, một hòa và một thua không phải thảm họa, song cũng chưa đủ thuyết phục để khẳng định Moreno đã tìm được hướng đi cho đội tuyển.

Trận thua Uruguay với cách biệt ba bàn phơi bày khoảng cách giữa một màn trình diễn khởi sắc và khả năng đứng vững trước đối thủ có chất lượng cao. Trận hòa Venezuela tiếp tục kéo dài những hoài nghi, còn chiến thắng Uzbekistan chưa đủ xua tan mọi tranh cãi. Bốn trận đầu tiên cho thấy Hàn Quốc vẫn có khả năng tạo ra những thời điểm bùng nổ, nhưng chưa duy trì được sự ổn định cần thiết.

Moreno vẫn có những điểm sáng để bảo vệ công việc của mình. Hàn Quốc ghi 5 bàn trong hai chiến thắng, còn Son Heung-min tiếp tục chứng minh giá trị của một ngôi sao đầu tàu. Bàn thắng vào lưới Uzbekistan giúp tiền đạo đang khoác áo Los Angeles FC nâng thành tích lên 59 bàn cho ĐTQG, vượt qua huyền thoại Cha Bum-kun để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển Hàn Quốc. Tuy nhiên, thành tích cá nhân ấy chưa thể che lấp những vấn đề trong cách vận hành tập thể.

Điều khiến Moreno khó xử là ông không có nhiều thời gian để sửa chữa. Hợp đồng của nhà cầm quân người Tây Ban Nha kéo dài đến ngày 27/11, bao gồm 6 trận quốc tế trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11. Bốn trận đầu tiên đã kết thúc, đồng nghĩa hai trận giao hữu trong đợt tập trung tháng 11 sẽ trở thành bài kiểm tra cuối cùng trước khi KFA quyết định có tiếp tục đặt niềm tin vào ông hay không.

Son Heung-min vừa nâng thành tích ghi bàn cho ĐTQG lên con số 59.

Theo kế hoạch ban đầu, KFA có thể gia hạn hợp đồng để Moreno dẫn dắt đội tuyển tại Asian Cup 2027, diễn ra ở Saudi Arabia từ ngày 7/1 đến 5/2. Vì vậy, ông chưa hoàn toàn mất cơ hội, nhưng cũng không có sự bảo đảm nào ngoài những điều khoản gắn với việc đánh giá thành tích và màn trình diễn của 6 trận được trao.

Moreno phải giải quyết đồng thời hai nhiệm vụ: cải thiện chất lượng thi đấu để thuyết phục KFA và ổn định bầu không khí trong phòng thay đồ. Nếu chỉ tập trung vào kết quả mà không xử lý được những bất đồng đang lan ra bên ngoài, ngay cả một chiến thắng trong tháng 11 cũng chưa chắc đủ để tạo nền tảng cho một nhiệm kỳ dài hơn.

Tin đồn về thế hệ 1996 và bài toán Son Heung-min

Sau chiến thắng 2-0 trước Uzbekistan, những câu chuyện bên ngoài sân cỏ bất ngờ chiếm phần lớn sự chú ý. Kim Min-jae, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan, ba tuyển thủ hàng đầu của thế hệ 1996, trở thành tâm điểm của tin đồn muốn giã từ đội tuyển quốc gia. Đây là diễn biến nhạy cảm bởi cả ba đều giữ vai trò quan trọng trong đội hình Hàn Quốc, lần lượt ở hàng phòng ngự, tuyến giữa và hàng công.

Những hình ảnh sau trận đấu càng khiến dư luận chú ý. Hwang In-beom bật khóc, trong khi hình ảnh ba cầu thủ ôm nhau được lan truyền rộng rãi. Thông tin về một cuộc gặp riêng giữa nhóm cầu thủ này với Hyun Young-min, Chủ tịch Ủy ban Tăng cường năng lực của KFA, cũng làm dấy lên nhiều suy đoán về những gì đang diễn ra trong nội bộ đội tuyển.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa diễn biến đã được ghi nhận và những lời đồn chưa có xác nhận. Hwang In-beom đã phủ nhận tin đồn giải nghệ, còn Hwang Hee-chan cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra. KFA cũng khẳng định không có cuộc thảo luận chính thức nào về việc ba cầu thủ từ giã đội tuyển. Vì vậy, chưa có cơ sở để kết luận cả ba đã thống nhất ý định chia tay hoặc sử dụng khả năng đó để gây sức ép lên ban huấn luyện.

Dù vậy, việc tin đồn lan rộng ngay sau một chiến thắng cho thấy vấn đề của Hàn Quốc không chỉ nằm ở kết quả trên sân. Những phát biểu công khai về tinh thần thi đấu, trách nhiệm phòng ngự và sự thiếu gắn kết đã khiến các nghi vấn nội bộ có thêm đất phát triển.

Kim Min-jae, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan, ba tuyển thủ hàng đầu của thế hệ 1996 được đồn đoán là đang muốn chia tay đội tuyển Hàn Quốc.

Sau trận gặp Uzbekistan, Kim Min-jae từng bày tỏ sự không hài lòng khi cho rằng các cầu thủ chưa cùng nhau thực hiện đầy đủ nhiệm vụ phòng ngự. Đó là lời phàn nàn chuyên môn, nhưng trong bối cảnh hiện tại, nó cũng trở thành chất liệu cho những câu chuyện về mâu thuẫn giữa các nhóm tuyển thủ.

Tâm điểm của cuộc tranh luận còn hướng về Son Heung-min. Tiền đạo 34 tuổi đã giữ băng đội trưởng từ năm 2018, trở thành gương mặt tiêu biểu của bóng đá Hàn Quốc trong gần một thập kỷ. Tầm ảnh hưởng và thành tích ghi bàn khiến Son vẫn là nhân vật khó thay thế, nhưng vị trí ấy cũng đặt ra câu hỏi về quá trình chuyển giao vai trò lãnh đạo khi đội tuyển hướng đến Asian Cup 2027 và xa hơn là World Cup 2030.

Một số ý kiến tại Hàn Quốc cho rằng đã đến lúc cân nhắc để Son nhường băng đội trưởng cho thế hệ kế tiếp. Lập luận này hướng đến việc tạo thêm không gian để các cầu thủ khác nhận trách nhiệm và cùng dẫn dắt tập thể, chứ không nhất thiết phủ nhận đóng góp của Son và cũng không có bằng chứng xác nhận anh là nguyên nhân của những bất đồng hiện tại. Nhưng câu chuyện vẫn có thể trở thành “mồi lửa” cho những suy diễn quá đà trên các mạng xã hội.

Đang có những ý kiến cho rằng Son Heung-min nên nhường băng đội trưởng cho thế hệ kế tiếp.

Thực tế, đội tuyển Hàn Quốc từng trải qua nhiều tranh cãi nội bộ trước khi Moreno xuất hiện. Vụ việc liên quan đến bố trí y tế và phục hồi tại World Cup 2022, rồi cuộc xô xát giữa Son Heung-min và một số cầu thủ trẻ, trong đó có Lee Kang-in, trước bán kết Asian Cup 2024, đều từng làm tổn hại hình ảnh đội tuyển.

Những sự kiện ấy không chứng minh rằng các vấn đề hiện tại có cùng nguyên nhân, nhưng cho thấy việc duy trì sự đoàn kết đã trở thành thách thức lặp lại của bóng đá Hàn Quốc. Với Moreno, câu hỏi không đơn giản là nên giữ Son làm đội trưởng hay trao băng thủ quân cho một cầu thủ khác.

Ông cần tìm cách phân định trách nhiệm trên sân, tạo điều kiện để các cầu thủ trao đổi thẳng thắn và giải quyết bất đồng trong nội bộ. Nếu chỉ thay đổi nhân sự để làm dịu dư luận mà không xử lý được những vướng mắc sâu hơn, mâu thuẫn vẫn có thể tái diễn.

Moreno có thể cùng Hàn Quốc dự Asian Cup 2027?

Những vấn đề hiện tại đặt Moreno vào tình thế khó khăn, nhưng không thể quy toàn bộ trách nhiệm cho nhà cầm quân mới. Bởi lẽ, ông tiếp quản đội tuyển Hàn Quốc sau một kỳ World Cup vô cùng thất vọng, trong thời điểm KFA cũng trải qua biến động về lãnh đạo. Việc chỉ được giao vai trò tạm quyền cho 6 trận đấu cũng khiến ông khó có thể sớm triển khai một kế hoạch dài hạn.

Dù vậy, về chuyên môn, Moreno vẫn cần chứng minh rằng sơ đồ 4-4-2 có thể phát huy tốt hơn nguồn lực mà ông đang sở hữu. Những trận đấu vừa qua đặt ra câu hỏi về khả năng kết nối giữa các tuyến, mức độ hỗ trợ phòng ngự của hàng công và cách khai thác Lee Kang-in.

Trong thời gian Hong Myung-bo dẫn dắt, Lee Kang-in thường xuất phát bên cánh phải nhưng được phép di chuyển linh hoạt vào trung lộ, qua đó tham gia tổ chức và tạo đột biến. Dưới thời Moreno, mối liên kết giữa tiền vệ này với Son Heung-min và Oh Hyeon-gyu chưa thực sự rõ nét.

Khi đội tuyển phụ thuộc nhiều vào khả năng tạo khác biệt của Son, sức tấn công có nguy cơ trở nên dễ đoán hơn. Oh Hyeon-gyu cũng chưa duy trì được sự sắc bén như kỳ vọng, trong khi khoảng cách giữa các vị trí khiến Hàn Quốc gặp khó trong việc kiểm soát trận đấu.

Liệu đội tuyển Hàn Quốc (áo đỏ) có cùng HLV Moreno vượt qua giai đoạn nhiều áp lực này để vững tâm hướng đến Asian Cup 2027?

Các trận giao hữu tháng 11 sắp tới vì thế không chỉ là cuộc sát hạch về kết quả. Moreno cần cho thấy ông có thể điều chỉnh chiến thuật, phân phối vai trò hợp lý và khai thác chiều sâu đội hình. Cũng chỉ hai tháng sau đó là Asian Cup 2027 và Hàn Quốc phải chứng minh rằng họ hoàn toàn sẵn sàng chinh phục giải đấu này.

Với Son Heung-min, Kim Min-jae, Hwang In-beom, Hwang Hee-chan và Lee Kang-in, đội tuyển này vẫn sở hữu những ngôi sao hàng đầu châu Á. Nhưng danh tiếng của từng cá nhân không mặc nhiên bảo đảm sự gắn kết, nhất là khi những câu hỏi về vai trò lãnh đạo và cách giải quyết mâu thuẫn chưa được trả lời thỏa đáng.

Khả năng Moreno tiếp tục dẫn dắt Hàn Quốc tại Asian Cup vì vậy vẫn để ngỏ. Nhưng nếu được trao cơ hội, ông sẽ phải chứng minh mình không chỉ đủ khả năng mở ra con đường thành công mới, mà còn có thể duy trì sự ổn định cho một đội bóng đang chao đảo giữa vô vàn áp lực.