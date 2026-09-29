Đội tuyển golf Việt Nam được tiếp sức trước ngày tranh tài Asiad 20

Môn golf tại Asiad 20 diễn ra từ ngày 30/9 đến 3/10/2026 tại sân Kasugai Country Club East Course (Nhật Bản), với bốn nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Theo phương án được công bố khi chốt danh sách ban đầu, Hiệp hội Golf Việt Nam bảo đảm kinh phí cho bốn golfer; hai suất còn lại theo hình thức xã hội hóa tự túc, do gia đình vận động viên chi trả.

Trong hoàn cảnh ấy, sự tiếp sức của Anfarm là nguồn động viên rất lớn, không chỉ cổ vũ tinh thần mà còn ghi nhận nỗ lực của các tuyển thủ và những người thân đã đồng hành cùng họ trên hành trình đến đấu trường châu lục.

Về lực lượng, đội nam Việt Nam có Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng và Nguyễn Tuấn Anh. Ở đội nữ, Lê Nguyễn Minh Anh (Anna Lê) và Nguyễn Khánh Linh góp mặt. Lê Chúc An rút lui do lịch học và thi đấu tại Đại học Tennessee.

Golf Việt Nam chưa từng giành huy chương trong lịch sử thi đấu Asiad. Đây là đấu trường quy tụ nhiều golfer chuyên nghiệp và nghiệp dư hàng đầu thế giới.

Năm nay, Nguyễn Anh Minh là gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng khi đang đứng thứ 24 trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới.

Anh Minh và Khánh Hưng từng dự Asiad 19 năm 2023. Tại giải đấu ở Hàng Châu, Khánh Hưng đồng hạng 27, Anh Minh đồng hạng 30, còn đội nam Việt Nam xếp thứ 10.

Anfarm là thương hiệu thịt sạch thuộc BAF Việt Nam. Với quy trình khép kín Feed - Farm - Food và định hướng mang đến thực phẩm an toàn, tươi ngon, Anfarm sẽ cùng đội tuyển golf Việt Nam hướng tới hành trình thi đấu đầy tự hào, tiếp thêm niềm tin và tinh thần Việt Nam trên đấu trường châu Á.