Đội tuyển futsal Việt Nam triệu tập nhiều cầu thủ trẻ

Nhiều gương mặt trẻ được trao cơ hội nhằm hướng tới xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia. (Ảnh: VFF)

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, danh sách tập trung lần này có sự kết hợp giữa những tuyển thủ giàu kinh nghiệm và các cầu thủ trẻ đang thể hiện tiềm năng tại các giải futsal trong nước.

Ở vị trí thủ môn, bên cạnh hai gương mặt quen thuộc Hồ Văn Ý và Phạm Văn Tú, huấn luyện viên Diego Giustozzi triệu tập thêm Nguyễn Quốc Giàu và Đoàn Minh Quang.

Trong đó, Nguyễn Quốc Giàu, sinh năm 2009, từng có cơ hội góp mặt ở một số đợt tập trung trước đây. Đoàn Minh Quang vừa giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất Giải futsal vô địch quốc gia 2026, góp phần giúp câu lạc bộ Sahako kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba.

Ngoài ra, đội tuyển còn có sự góp mặt của nhiều cầu thủ trẻ như Huỳnh Văn Hoài, Nguyễn Trọng Kiên, Nguyễn Hoàng Quân, Bùi Đức Quyền, Trần Lê Bộ và Nguyễn Thạc Hiếu. Đây đều là những nhân tố chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Việc tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ tham gia tập luyện cùng những tuyển thủ giàu kinh nghiệm là một phần trong kế hoạch phát triển lực lượng của Ban huấn luyện, nhằm nâng cao chiều sâu đội hình và chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn, trong đó có việc cạnh tranh suất tham dự FIFA Futsal World Cup.

(Nguồn: VFF)

Bên cạnh những gương mặt mới, đội tuyển futsal Việt Nam cũng gặp khó khăn về lực lượng khi một số cầu thủ không thể góp mặt vì chấn thương.

Đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng vắng mặt do chấn thương dây chằng gặp phải tại Giải futsal vô địch quốc gia 2026. Trong khi đó, ala Đinh Công Viên tái phát chấn thương, buộc Ban huấn luyện phải triệu tập Triệu Xuân Linh thay thế.

Hiện tại, đội tuyển đang tập luyện tại Nhà thi đấu Câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giai đoạn để huấn luyện viên Diego Giustozzi đánh giá lực lượng, hoàn thiện các phương án chiến thuật và chuẩn bị cho loạt trận giao hữu quốc tế vào đầu tháng 11.

Theo kế hoạch, ngày 1/11, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lên đường sang Kyrgyzstan, sau đó thi đấu hai trận giao hữu với đội tuyển chủ nhà vào các ngày 3 và 5/11.

Ngày 6/11, toàn đội tiếp tục di chuyển sang Nga để chuẩn bị cho hai trận giao hữu với đội tuyển futsal nước này, lần lượt diễn ra vào ngày 8 và 10/11, trước khi trở về Việt Nam ngày 11/11.

Bốn trận giao hữu tại Kyrgyzstan và Nga được xem là cơ hội quan trọng để Ban huấn luyện kiểm nghiệm đội hình, đánh giá khả năng thích ứng của các cầu thủ trẻ, đồng thời nâng cao chất lượng phối hợp và bản lĩnh thi đấu trước những đối thủ có trình độ chuyên môn cao.

Sau chuyến tập huấn nước ngoài, các cầu thủ sẽ trở về địa phương tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc, diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20 đến 29/11.

Kết thúc giải đấu trong nước, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ hội quân trở lại để hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi lên đường tham dự AIMAG 2026 tại Saudi Arabia.

Việc kết hợp giữa nhiệm vụ trước mắt và quá trình trẻ hóa lực lượng được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển futsal Việt Nam duy trì khả năng cạnh tranh ở các giải đấu châu lục, đồng thời tạo nền tảng cho những mục tiêu quan trọng trong những năm tiếp theo.