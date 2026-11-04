Đội tuyển futsal Việt Nam thua đáng tiếc trước Kyrgyzstan ở những giây cuối

Các tuyển thủ futsal Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Trước cuộc đối đầu, đội tuyển futsal Kyrgyzstan được đánh giá là đối thủ có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây. Dù đứng thứ 48 trên bảng xếp hạng FIFA, kém Việt Nam 28 bậc, đại diện Trung Á từng đánh bại đội tuyển futsal Việt Nam 3-2 ở trận play-off tranh vé dự FIFA Futsal World Cup 2024.

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của đông đảo khán giả, Kyrgyzstan nhập cuộc chủ động, tận dụng nền tảng thể lực và khả năng tranh chấp để liên tục gây sức ép lên phần sân đội tuyển Việt Nam.

Những pha tấn công tốc độ từ hai biên khiến hàng phòng ngự đội khách gặp nhiều khó khăn, buộc thủ môn Hồ Văn Ý phải liên tục xử lý các tình huống nguy hiểm.

Phút thứ 6, từ một tình huống đá biên, Zhenishbek tung cú sút căng về phía khung thành Việt Nam, tạo điều kiện để Bektur băng vào đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau bàn thua, các học trò của huấn luyện viên Diego Giustozzi từng bước điều chỉnh lối chơi, củng cố hàng phòng ngự và tổ chức những pha phản công nhanh.

Phút thứ 8, Đa Hải có pha xoay người dứt điểm đầy uy lực, nhưng bóng chạm chân một cầu thủ Kyrgyzstan đổi hướng đi ra ngoài.

Trong phần còn lại của hiệp một, đội tuyển futsal Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, song chưa tạo được nhiều cơ hội rõ ràng trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội chủ nhà. Hiệp đấu khép lại với lợi thế dẫn trước 1-0 nghiêng về Kyrgyzstan.

Trận đấu thu hút đông đảo khán giả hâm mộ futsal nước chủ nhà tới nhà thi đấu xem và cổ vũ hai đội. (Ảnh: VFF)

Bước sang hiệp 2, đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu chủ động hơn, cải thiện khả năng kiểm soát bóng và đẩy nhanh tốc độ phối hợp nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Phút 24, Thịnh Phát xoay người dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Bekbolot. Chỉ một phút sau, Công Đại bỏ lỡ cơ hội khi đệm hụt bóng sau tình huống đá biên của đồng đội.

Đến phút 27, Trọng Kiên tung cú sút rất mạnh, buộc thủ môn đội chủ nhà phải trổ tài cứu thua.

Ở chiều ngược lại, Kyrgyzstan cũng tạo ra một số tình huống phản công nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ môn Phạm Văn Tú thi đấu tập trung, lần lượt ngăn cản những pha dứt điểm của các cầu thủ chủ nhà.

Trong thế trận cần bàn gỡ, huấn luyện viên Diego Giustozzi quyết định sử dụng chiến thuật power-play, đưa một cầu thủ lên đảm nhiệm vai trò thủ môn tấn công nhằm gia tăng sức ép.

Sự điều chỉnh này phát huy hiệu quả ở phút 35. Sau pha phối hợp của đội tuyển Việt Nam, Từ Minh Quang tung cú dứt điểm trực diện, đánh bại thủ môn Bekbolot, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 1-1.

Tưởng chừng hai đội sẽ khép lại trận giao hữu với tỷ số hòa, Kyrgyzstan bất ngờ có bàn thắng quyết định khi trận đấu chỉ còn 52 giây.

Từ tình huống thủ môn Bekbolot dâng cao thực hiện đường chuyền chính xác, Shokhrukh tung cú sút chéo góc hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Thất bại ở những giây cuối trận khiến đội tuyển futsal Việt Nam bỏ lỡ cơ hội giành kết quả thuận lợi trong trận giao hữu đầu tiên tại Bishkek. Tuy nhiên, màn trình diễn tích cực hơn trong hiệp 2, đặc biệt là hiệu quả của chiến thuật power-play, mang đến những cơ sở để ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện lối chơi.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tái đấu Kyrgyzstan lúc 20 giờ 30 phút ngày 5/11 tại Nhà thi đấu KFU Sports Complex (Bishkek). Đây là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi điều chỉnh những hạn chế và hướng tới kết quả tốt hơn trong trận giao hữu thứ hai.