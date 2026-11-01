Đội tuyển futsal Việt Nam tập huấn tại Kyrgyzstan và Liên bang Nga

Tại Kyrgyzstan, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận giao hữu với đội tuyển futsal quốc gia nước này tại KFU Sports Complex (Bishkek). Trận đấu đầu tiên diễn ra lúc 21 giờ ngày 3-11 và trận thứ 2 diễn ra lúc 20 giờ 30 phút ngày 5-11 (giờ Việt Nam).

Các thành viên đội tuyển futsal Việt Nam lên đường sang Kyrgyzstan. Ảnh: VFF

Ngày 6-11, đội tuyển sẽ di chuyển sang Liên bang Nga để tiếp tục thi đấu 2 trận giao hữu với đội tuyển futsal quốc gia xứ bạch dương. Hai trận đấu lần lượt diễn ra lúc 20 giờ ngày 8-11 và 23 giờ ngày 10-11 (giờ Việt Nam). Ngày 11-11, thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi kết thúc chuyến tập huấn.

Đánh giá về các đối thủ chất lượng của đội tuyển futsal Việt Nam, huấn luyện viên Diego Giustozzi cho rằng futsal Kyrgyzstan đang có những bước tiến đáng chú ý tại châu Á, trong khi futsal Liên bang Nga đã khẳng định đẳng cấp trên đấu trường thế giới. Đây là những thử thách có giá trị chuyên môn, giúp các tuyển thủ Việt Nam kiểm chứng năng lực, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng cạnh tranh ở cấp độ quốc tế.

“Tôi muốn các cầu thủ chứng minh rằng họ có đủ bản lĩnh và năng lực để thi đấu ở trình độ quốc tế. Tôi thậm chí muốn các em có thể mắc sai lầm trong quá trình thi đấu, bởi đó là cơ hội để học hỏi và phát triển. Tôi không quá đặt nặng tỷ số ở 4 trận giao hữu. Điều tôi quan tâm hơn là các cầu thủ học hỏi được những gì và tiến bộ ra sao qua từng trận đấu”, huấn luyện viên Diego Giustozzi chia sẻ.

Sau chuyến tập huấn tại Kyrgyzstan và Liên bang Nga, các tuyển thủ futsal Việt Nam sẽ trở về địa phương tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Sau đó, toàn đội sẽ tập trung để chuẩn bị cho Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 6 năm 2027.