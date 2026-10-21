Đội tuyển futsal Việt Nam hội quân

Để chuẩn bị cho AIMAG 2026, dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 11 đến 21/12 tới, đội tuyển futsal Việt Nam đã hội quân với 20 cầu thủ.

Ở vị trí thủ môn, ngoài hai gương mặt kỳ cựu Hồ Văn Ý và Phạm Văn Tú, HLV Diego Giustozzi triệu tập thêm Nguyễn Quốc Giàu và Đoàn Minh Quang.

Sinh năm 2009, Nguyễn Văn Giàu từng được gọi lên đội tuyển trong một số đợt chuẩn bị trước đây. Trong khi đó, Đoàn Minh Quang vừa giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải futsal Vô địch quốc gia 2026, góp công lớn giúp CLB Sahako giành vị trí thứ ba chung cuộc.

Bên cạnh đó, những cầu thủ như Huỳnh Văn Hoài, Nguyễn Trọng Kiên, Nguyễn Hoàng Quân, Bùi Đức Quyền, Trần Lê Bộ và Nguyễn Thạc Hiếu cũng là những nhân tố trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Việc trao cơ hội cho nhiều gương mặt tiềm năng cho thấy định hướng tìm kiếm, phát triển lực lượng kế cận của HLV Diego Giustozzi và LĐBĐVN, hướng tới xây dựng đội tuyển có chiều sâu, đủ sức cạnh tranh mục tiêu giành quyền tham dự FIFA Futsal World Cup trong những năm tới.

Danh sách lần này cũng vắng một số cầu thủ đáng chú ý. Đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng không thể góp mặt do chấn thương dây chằng gặp phải tại giải futsal VĐQG 2026.

Ala Đinh Công Viên cũng tái phát chấn thương, buộc ban huấn luyện phải triệu tập Triệu Xuân Linh thay thế.

Hiện tại, đội tuyển futsal Việt Nam đang tập luyện tại Nhà thi đấu CLB futsal phường Chánh Hưng (TP HCM). Theo kế hoạch, đầu tháng 11, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Kyrgyzstan và Nga nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn.

Cụ thể, đội tuyển sẽ lên đường sang Kyrgyzstan ngày 1/11, thi đấu hai trận giao hữu với đội tuyển futsal nước chủ nhà vào các ngày 3/11 và 5/11. Ngày 6/11, đội di chuyển sang Nga và tiếp tục thi đấu hai trận giao hữu với đội tuyển futsal Nga vào các ngày 8/11 và 10/11, trước khi trở về Việt Nam ngày 11/11.

Sau chuyến tập huấn, các cầu thủ sẽ trở về địa phương tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc, diễn ra tại TP HCM từ ngày 20 đến 29/11, trước khi hội quân trở lại để hoàn tất công tác chuẩn bị và tham dự AIMAG 2026.