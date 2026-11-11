Đội tuyển futsal Việt Nam gây bất ngờ trước cựu Á quân World Cup

Sáng 11-11 (giờ Việt Nam), tại Nizhny Novgorod (Liên bang Nga), đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu với đội tuyển chủ nhà thuộc khuôn khổ giao hữu trong chuyến tập huấn. Sau thất bại 0-8 ở trận lượt đi, đội tuyển futsal Việt Nam bước vào cuộc tái đấu với quyết tâm thể hiện bộ mặt tích cực hơn.

Trận đấu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và đội tuyển futsal Liên bang Nga. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, đội tuyển futsal Liên bang Nga cũng nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo được lợi thế. Phút thứ 8, từ tình huống đá biên, Pirogov tung cú sút sệt, đánh bại thủ môn Văn Tú, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Đội tuyển futsal Việt Nam đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và được đền đáp ở phút 12. Sau khi Đa Hải bị phạm lỗi trước khung thành đối phương, Minh Quang thực hiện cú sút phạt sệt với quỹ đạo hiểm hóc, quân bình tỷ số 1-1.

Chỉ vài chục giây sau, cú dứt điểm của Gereikhanov chạm chân Trọng Kiên đổi hướng, đưa bóng đến vị trí của Pavel Parpov. Cầu thủ mang áo số 11 nhanh chóng tận dụng cơ hội, dứt điểm cận thành, giúp đội tuyển futsal Liên bang Nga dẫn trước 2-1.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục cho thấy sự nỗ lực và tinh thần thi đấu kiên cường. Phút 22, từ một tình huống tổ chức tấn công nhanh, Thái Huy có pha xử lý cá nhân ấn tượng, vượt qua các cầu thủ chủ nhà trước khi dứt điểm tinh tế, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2.

Hai phút sau, đội tuyển futsal Liên bang Nga có cơ hội lần thứ 3 vượt lên khi Đoàn Phát phạm lỗi với Aziz Muzhdakov trong vòng cấm. Thủ môn Hồ Văn Ý được đưa vào sân thay Văn Tú để đối mặt với quả phạt 6m. Đội trưởng Ponkratov thực hiện cú sút nhưng đưa bóng đi vọt xà, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội chủ nhà.

Thoát thua trong tình huống này, đội tuyển futsal Việt Nam càng thi đấu tự tin. Phút 29, từ quả đá biên của Gia Hưng, Thịnh Phát có mặt đúng vị trí, đệm bóng chính xác, đưa đội khách lần đầu tiên vượt lên dẫn trước 3-2.

Bị đặt vào thế phải rượt đuổi tỷ số, đội tuyển futsal Liên bang Nga gia tăng sức ép. Huấn luyện viên Beso Zoidze sau đó quyết định sử dụng chiến thuật power-play nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút cuối trận. Gereikhanov thực hiện đường chuyền quyết định để các đồng đội phối hợp, trước khi Aziz Muzhdakov dứt điểm ngay trước vòng cấm, ấn định tỷ số hòa 3-3.

Đây là kết quả đáng khích lệ đối với đội tuyển futsal Việt Nam. Trong lịch sử, đội tuyển futsal Liên bang Nga từng giành ngôi Á quân World Cup futsal 2016; cùng 1 lần vô địch và 4 lần về nhì ở Giải futsal vô địch châu Âu.