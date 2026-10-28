Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đấu New Zealand trước giải châu Á

Ngày 28/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo kế hoạch tổ chức hai trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển futsal nữ Việt Nam và New Zealand trong tháng 11 tới. Theo đó, hai trận đấu sẽ diễn ra vào các ngày 12/11 và 14/11 tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam (TP.HCM).

Tuyển futsal nữ Việt Nam có hai trận giao hữu với New Zealand trong tháng 11/2026 (Ảnh: VFF).

Mục tiêu của đợt tập trung lần này là giúp thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị cho Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 6, dự kiến diễn ra vào năm 2027. Để chuẩn bị cho hai cuộc đọ sức với New Zealand, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 1/11 tại CLB Futsal thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng (TP.HCM).

Theo kế hoạch của VFF, đợt tập huấn sẽ kéo dài đến ngày 12/12. Trong khoảng thời gian này, ban huấn luyện sẽ tập trung nâng cao nền tảng thể lực, hoàn thiện kỹ thuật cá nhân và triển khai những phương án chiến thuật phù hợp. Bên cạnh các buổi tập, việc tổ chức những trận giao hữu quốc tế cũng được xem là nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp đội tuyển kiểm tra chất lượng chuyên môn và đánh giá khả năng thi đấu thực tế của các cầu thủ.

Đặc biệt, hai cuộc đối đầu với New Zealand sẽ mang đến cơ hội để HLV Nguyễn Đình Hoàng thử nghiệm nhân sự, kiểm tra khả năng phối hợp giữa các vị trí và đánh giá hiệu quả của những phương án tấn công, phòng ngự. Đây cũng là dịp để các cầu thủ làm quen với cách chơi của một đối thủ đến từ châu Đại Dương, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước vào những giải đấu chính thức.

Về phía đội tuyển futsal nữ New Zealand, đại diện châu Đại Dương dự kiến có mặt tại Việt Nam từ ngày 7/11 để chuẩn bị cho chuyến du đấu. Theo thông tin được VFF công bố, đội khách sẽ mang sang Việt Nam lực lượng gồm 14 cầu thủ, trong đó có ba người đang thi đấu ở nước ngoài.

New Zealand tích cực chuẩn bị cho hai trận đấu với tuyển futsal nữ Việt Nam.

Trước khi lên đường, những cầu thủ đang thi đấu trong nước sẽ tập trung tại Auckland trong hai ngày. Sau khi đến Việt Nam, nhóm cầu thủ này sẽ hội quân cùng các đồng đội đang thi đấu ở nước ngoài để chuẩn bị cho hai trận giao hữu.

Đáng chú ý, chuyến du đấu tại Việt Nam cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 4/2026, đội tuyển futsal nữ New Zealand có điều kiện tập trung đầy đủ lực lượng. Trong thời gian qua, đội bóng có biệt danh Futsal Ferns đã tổ chức nhiều đợt tập huấn ở các khu vực nhằm mở rộng nguồn tuyển chọn và tìm kiếm những gương mặt mới cho đội tuyển quốc gia.

Vì vậy, hai trận giao hữu với Việt Nam không chỉ giúp New Zealand duy trì hoạt động thi đấu quốc tế mà còn tạo điều kiện để ban huấn luyện đánh giá những cầu thủ được lựa chọn trong đợt tập trung lần này.

Trước đó, trong năm 2025, futsal nữ New Zealand có cơ hội đối đầu với nhiều đội tuyển mạnh và tham dự World Cup futsal nữ. Dù phải đối mặt với những thử thách về chuyên môn, việc được góp mặt tại sân chơi lớn nhất thế giới đã giúp các cầu thủ New Zealand tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Những trải nghiệm này là cơ sở để đội bóng châu Đại Dương tiếp tục phát triển lực lượng và hoàn thiện phong cách thi đấu trong năm 2026.