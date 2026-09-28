Đội tuyển để hậu vệ làm thủ môn ở Nations League

Bazunu từ chối thi đấu trong trận CH Ireland gặp Israel. Ảnh: Instagram/@gavin_bazunu.

Tuyển Cộng hòa Ireland rơi vào tình huống hiếm gặp trước trận gặp Israel tại Nations League khi hậu vệ Jimmy Dunne được đăng ký như một thủ môn dự phòng.

Nguyên nhân bắt nguồn từ quyết định của thủ thành Gavin Bazunu. Theo The Guardian , Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ireland, David Courell, cho biết : "Sáng nay, một cầu thủ đã bày tỏ với huấn luyện viên trưởng về sự không thoải mái khi tham gia trận đấu này và cho biết ý định rút khỏi đội tuyển".

Thủ môn 24 tuổi rút khỏi đội tuyển để phản đối các vấn đề chính trị nhạy cảm của Israel. Sau khi đưa ra quyết định, Bazunu đã quay trở lại CLB Bolton. Trong tuyên bố trên mạng xã hội, anh nhấn mạnh việc khoác áo đội tuyển luôn có ý nghĩa đặc biệt, đồng thời khẳng định quyết định rút lui xuất phát từ quan điểm cá nhân.

Sự vắng mặt của Bazunu khiến HLV Heimir Hallgrimsson phải tìm phương án đáp ứng quy định của UEFA. Các đội tuyển tham dự Nations League được yêu cầu đăng ký ít nhất ba thủ môn. Ireland vì thế bổ sung Jimmy Dunne vào danh sách thủ môn trong tình trạng khẩn cấp. Trung vệ 28 tuổi đang là đội trưởng Queens Park Rangers và đã có 8 lần ra sân ở trung tâm hàng phòng ngự cho CLB mùa này.

Dunne không phải thủ môn, nhưng sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ bất thường nếu tình hình buộc Ireland phải sử dụng anh giữa trận. Trước đó, các thành viên tuyển Ireland đã bỏ phiếu quyết định không tẩy chay trận đấu với Israel. Cuộc đối đầu giữa hai đội được tổ chức tại Hungary.

Dù vậy, CH Ireland cũng không cần quá lo lắng về vị trí thủ môn. Đứng trong khung gỗ của đội tuyển vẫn là Caoimhin Kelleher, thủ thành đang có chuỗi trận bất bại cùng Brentford ở Premier League.

5 ngôi sao trở nên viral hơn sau World Cup 2026 Không chỉ gây chú ý trên sân cỏ, sức hút của các cầu thủ tại World Cup 2026 còn được thể hiện qua lượng người theo dõi tăng mạnh trên Instagram cá nhân sau giải đấu.