Đội tuyển Đầu bếp Hà Nội giành huy chương vàng tại cuộc thi ẩm thực quốc tế

Theo Hội Đầu bếp Hà Nội HPC, Battle of the Chefs là cuộc thi ẩm thực quy mô quốc tế do Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) bảo trợ, quy tụ hàng trăm tài năng nấu ăn cùng các giám khảo uy tín đến từ nhiều quốc gia.

Đội tuyển HPC tham dự cuộc thi với đội trưởng Chef Nguyễn Ngọc Quyên, cùng Chef Trương Công Lệ và Chef Nguyễn Thị Ánh. Cả ba đều là Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Hà Nội. Thí sinh trực tiếp tranh tài là Chef Lưu Huỳnh Châu.

Chef Lưu Huỳnh Châu (thứ hai từ trái sang) nhận huy chương vàng. Ảnh: NVCC

Để chinh phục huy chương vàng, Chef Lưu Huỳnh Châu đã trải qua quá trình chuẩn bị, luyện tập nghiêm túc tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi bước vào cuộc thi, những khó khăn về nguyên liệu và thiết bị buộc anh phải linh hoạt điều chỉnh công thức, chiến thuật chế biến để thích ứng với điều kiện thực tế.

Bằng kỹ thuật chế biến, khả năng ứng biến và bản lĩnh thi đấu, Chef Lưu Huỳnh Châu đã thuyết phục Hội đồng Giám khảo quốc tế, xuất sắc giành huy chương vàng.

Một trong những món ăn dự thi. Ảnh: NVCC

Chia sẻ sau cuộc thi, Chef Lưu Huỳnh Châu cho biết, tấm huy chương là sự ghi nhận những nỗ lực của bản thân, đồng thời tạo động lực để anh tiếp tục chinh phục các thử thách mới.

Chiến thắng tại BOTC 2026 không chỉ là dấu mốc đáng tự hào của đội tuyển Đầu bếp Hà Nội mà còn góp phần quảng bá bản sắc ẩm thực Việt Nam, khẳng định năng lực của các đầu bếp Việt trên sân chơi quốc tế.