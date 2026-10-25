Đội tuyển đầu bếp Hà Nội giành Huy chương Vàng cuộc thi nấu ăn quốc tế

Battle of the Chefs là đấu trường ẩm thực quy mô toàn cầu do Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) bảo trợ, quy tụ hàng trăm tài năng nấu ăn xuất sắc cùng dàn giám khảo uy tín đến từ nhiều quốc gia.

Đại diện HPC tham dự giải đấu là Chef Lưu Huỳnh Châu. Để chạm tay vào tấm Huy chương Vàng, Chef Lưu Huỳnh Châu đã trải qua quá trình khổ luyện khắt khe từ quê nhà với mong muốn mang bản sắc ẩm thực Việt giới thiệu đến bạn bè quốc tế.

Chính bản lĩnh kiên cường, sự linh hoạt cùng kỹ thuật chế biến điêu luyện đã giúp Chef Lưu Huỳnh Châu chinh phục hoàn toàn Hội đồng Giám khảo quốc tế, mang về chiến thắng vô cùng thuyết phục.

Đồng hành cùng chuyến thi đấu lần này là Đội trưởng Đội tuyển Đầu bếp Hà Nội - Chef Nguyễn Ngọc Quyên cùng Chef Trương Công Lệ và Chef Nguyễn Thị Ánh, đồng thời cũng là 3 Phó Chủ tịch của Hội Đầu bếp Hà Nội-HPC.

Khoảnh khắc đăng quang mang về tấm Huy chương Vàng tại cuộc thi ẩm thực quốc tế Battle of the Chefs lần thứ 20 (BOTC 2026) của Chef Lưu Huỳnh Châu

Xúc động sau khoảnh khắc đăng quang, Chef Lưu Huỳnh Châu chia sẻ tấm huy chương là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, đồng thời là động lực lớn để anh tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Thành công rực rỡ của đoàn HPC tại BOTC 2026 một lần nữa khẳng định tài năng và vị thế của các đầu bếp Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Trước đó, chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, đầu bếp Lưu Huỳnh Châu cho rằng, triết lý bản thân theo đuổi tại Battle of the Chefs 2026 là “Bản sắc truyền thống - Kỹ thuật hiện đại”. Anh ưu tiên gia vị đặc trưng và nguyên liệu tươi của Việt Nam, kết hợp cách trình bày theo chuẩn mực quốc tế, chú trọng màu sắc và sự hài hòa giữa các kết cấu giòn, mềm, mượt.

Đầu bếp (Chef) Lưu Huỳnh Châu tại cuộc thi ẩm thực quốc tế Battle of the Chefs lần thứ 20 (BOTC 2026)

“Bạn bè quốc tế không chỉ ăn một món ăn ngon, mà họ phải cảm nhận được câu chuyện văn hóa đằng sau đó”, đầu bếp Lưu Huỳnh Châu chia sẻ. Với anh, mỗi món ăn không chỉ là sự kết hợp của nguyên liệu và kỹ thuật chế biến, mà còn là cách kể câu chuyện về con người, vùng đất và những giá trị truyền thống Việt Nam. Vì vậy, mục tiêu không chỉ là chinh phục ban giám khảo bằng hương vị, mà còn thể hiện bản sắc Việt Nam qua ngôn ngữ ẩm thực hiện đại, đủ tinh tế để thực khách quốc tế cảm nhận và ghi nhớ.

Bên cạnh kết quả thi đấu, anh xem cuộc thi là cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ những đồng nghiệp giỏi trên thế giới, đồng thời góp phần đưa hình ảnh người đầu bếp Việt Nam chuyên nghiệp, chỉn chu và sáng tạo đến gần hơn với cộng đồng ẩm thực quốc tế.

Năm nay, Battle of the Chefs được tổ chức song song với Hội nghị Thượng đỉnh và Triển lãm Ẩm thực Malaysia 2026, Triển lãm Ẩm thực Quốc tế và Lễ hội Ẩm thực châu Á. Chuỗi sự kiện được kỳ vọng thu hút đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư và người yêu ẩm thực.