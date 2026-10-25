Đội tuyển đầu bếp Hà Nội giành huy chương vàng cuộc thi nấu ăn quốc tế

Chef Lưu Huỳnh Châu (thứ hai từ trái sang) nhận Huy chương vàng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Battle of the Chefs là đấu trường ẩm thực quy mô toàn cầu do Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) bảo trợ, quy tụ hàng trăm tài năng nấu ăn xuất sắc cùng dàn giám khảo uy tín đến từ nhiều quốc gia.

Đồng hành cùng chuyến thi đấu lần này là Đội trưởng Đội tuyển Đầu bếp Hà Nội - Chef Nguyễn Ngọc Quyên cùng Chef Trương Công Lệ và Chef Nguyễn Thị Ánh, đồng thời cũng là 3 Phó Chủ tịch của Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Hà Nội.

Một trong những món ăn dự thi.

Đội hình HPC tham dự giải đấu gồm một thí sinh duy nhất tranh tài là Chef Lưu Huỳnh Châu. Để chạm tay vào tấm Huy chương Vàng, Chef Lưu Huỳnh Châu đã trải qua quá trình khổ luyện khắt khe từ quê nhà với mong muốn mang bản sắc ẩm thực Việt giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, khi bước vào sàn đấu thực tế tại Malaysia, áp lực nguyên liệu và thiết bị đòi hỏi anh phải ứng biến cực kỳ linh hoạt. Thí sinh của HPC đã liên tục điều chỉnh chiến thuật và công thức ngay tại trường thi để thích ứng tốt nhất với điều kiện thực tế.

Chính bản lĩnh kiên cường, sự linh hoạt cùng kỹ thuật chế biến điêu luyện đã giúp Chef Lưu Huỳnh Châu chinh phục hoàn toàn Hội đồng Giám khảo quốc tế, mang về chiến thắng vô cùng thuyết phục.

Xúc động sau khoảnh khắc đăng quang, Chef Lưu Huỳnh Châu chia sẻ tấm huy chương là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, đồng thời là động lực lớn để anh tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Thành công rực rỡ của đoàn HPC tại BOTC 2026 một lần nữa khẳng định tài năng và vị thế của các đầu bếp Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới.