Đội tuyển cờ vua Việt Nam trở về sau những dấu ấn tại Olympiad 2026

Sau gần hai tuần tranh tài tại Olympiad cờ vua thế giới lần thứ 46, diễn ra từ ngày 16 đến 28-9 tại Samarkand (Uzbekistan), các thành viên đội tuyển cờ vua Việt Nam đã lần lượt trở về nước vào đêm 29-9 và rạng sáng 30-9 theo các nhóm ở phía Nam cũng như phía Bắc sau hơn một ngày di chuyển.

Nhóm HLV, VĐV ở khu vực phía Bắc thuộc đội tuyển cờ vua Việt Nam dự Olympiad 2026 trở về nước trong sự chào đón của lãnh đạo Liên đoàn Cờ Việt Nam. Ảnh: Liên đoàn Cờ Việt Nam

Thành tích đội nam đứng thứ 19, đội nữ xếp thứ 9 và Việt Nam đứng thứ 12 toàn đoàn là những kết quả đáng chú ý tại giải đấu quy tụ khoảng 200 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đáng chú ý, thành phần đội tuyển Việt Nam tại Olympiad 2026 có sự góp mặt của các huấn luyện viên (HLV), kỳ thủ Hà Nội. Ở đội nữ, HLV – Đại kiện tướng quốc tế Bùi Vinh là những người dẫn dắt đội tuyển, bên cạnh kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng. Trong khi đó, đội nam có hai kỳ thủ trẻ Bành Gia Huy và Đầu Khương Duy. Sự góp mặt của các thành viên Hà Nội tiếp tục cho thấy vai trò của cờ vua Thủ đô trong lực lượng đội tuyển quốc gia.

Ở bảng nữ, Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng, Bạch Ngọc Thùy Dương và Lương Phương Hạnh thi đấu ổn định để đưa đội tuyển cán đích ở vị trí thứ 9. Đây là lần thứ hai đội nữ Việt Nam lọt vào nhóm 10 đội dẫn đầu tại Olympiad, sau vị trí thứ 7 năm 2016. Thậm chí đây là lần đầu tiên đội nữ có cơ hội tranh huy chương trước ván đấu cuối ở một kỳ Olympiad.

Dấu ấn cá nhân nổi bật của đội nữ Việt Nam thuộc về Nguyễn Thị Mai Hưng khi nữ kỳ thủ này giành HCB cá nhân ở bàn 5. Thành tích giúp Mai Hưng trở thành nữ kỳ thủ Việt Nam đầu tiên có 2 huy chương cá nhân tại các kỳ Olympiad.

Ở bảng Open (mở rộng), đội tuyển Việt Nam gồm Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Nguyễn Quốc Hy, Phạm Trần Gia Phúc và Nguyễn Hoàng Nam. Với đội hình giàu sức trẻ, đội nam đứng thứ 19 chung cuộc và giành Huy chương vàng (HCV) nhóm B.

Olympiad 2026 cũng ghi nhận bước tiến đáng chú ý của cờ vua trẻ Việt Nam khi Bành Gia Huy và Nguyễn Quốc Hy cùng đạt chuẩn Đại kiện tướng quốc tế (GM norm). Riêng Khương Duy tiếp tục có màn trình diễn đáng chú ý ở bàn 1, vị trí chịu áp lực lớn khi phải đối đầu với những kỳ thủ mạnh nhất của các đội tuyển.

Theo thông tin từ Liên đoàn Cờ Việt Nam, thành tích của đội tuyển cũng nhận được sự ghi nhận thông qua khoản thưởng nóng 10.000 USD từ nhà tài trợ The Grand Hồ Tràm, chia đều cho hai đội nam và nữ. Bên cạnh đó, Đoàn tham dự giải theo hình thức xã hội hóa, trong đó chi phí vé máy bay do HDBank tài trợ.

Nhìn từ hành trình trở về, những kết quả tại Samarkand không chỉ nằm ở thứ hạng. Việc đội nữ vào nhóm 10 đội dẫn đầu, đội nam giành HCV nhóm B và hai kỳ thủ trẻ đạt chuẩn GM cho thấy một thế hệ mới đang từng bước tạo dấu ấn ở sân chơi lớn. Trong đó, sự hiện diện của các kỳ thủ Hà Nội như Bành Gia Huy, Đầu Khương Duy, Võ Thị Kim Phụng cùng HLV Bùi Vinh là điểm nhấn đáng chú ý đối với cờ vua Thủ đô.