Đội tuyển cầu mây nữ được thưởng nóng sau khi đem về cho Đoàn Việt Nam chiếc HCV thứ 3

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho đội tuyển cầu mây nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Trong lời chúc mừng, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ vui mừng trước màn trình diễn đầy bản lĩnh của các nữ tuyển thủ Việt Nam trong trận chung kết với Thái Lan, đội tuyển được xem là một trong những đối thủ mạnh của cầu mây nữ thế giới.

Bộ trưởng ghi nhận tinh thần thi đấu, sự nỗ lực và quyết tâm của các vận động viên trong một trận đấu có diễn biến căng thẳng, liên tục giằng co về điểm số. Đặc biệt, trong những thời điểm bị đối thủ tạo sức ép, các cô gái Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung, phối hợp chặt chẽ, bình tĩnh xử lý từng tình huống và không buông xuôi khi rơi vào thế bất lợi.

Tấm Huy chương Vàng tại ASIAD 20 là thành tích đáng ghi nhận của đội tuyển cầu mây nữ, thể hiện quá trình chuẩn bị nghiêm túc, sự nỗ lực của các vận động viên và Ban huấn luyện. Kết quả này cũng cho thấy bản lĩnh thi đấu của đội tuyển trước một đối thủ có trình độ cao.

Màn ăn mừng của các nữ tuyển thủ cầu mây Việt Nam. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Đây là Huy chương Vàng thứ hai của cầu mây nữ Việt Nam tại ASIAD 20. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Để kịp thời ghi nhận thành tích của đội tuyển, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện thưởng nóng cho các vận động viên và Ban huấn luyện. Đây là sự động viên đối với những nỗ lực của toàn đội sau trận chung kết giàu cảm xúc.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng gửi lời động viên tới các thành viên đội tuyển cầu mây nữ và toàn thể Đoàn Thể thao Việt Nam, mong các vận động viên tiếp tục giữ vững tinh thần, tập trung thi đấu, nỗ lực hết mình trong thời gian còn lại của ASIAD 20, góp sức vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam, vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc.

Trước đó, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam bước vào trận chung kết nội dung quadrant nữ gặp Thái Lan với sự tự tin cao. Ở set đầu, các tuyển thủ Việt Nam thi đấu chủ động, giữ được sự ổn định trong những điểm số quan trọng và giành chiến thắng 15-11.

Sang set 2, Thái Lan đẩy cao tốc độ, tạo được khoảng cách điểm khá lớn. Đội tuyển Việt Nam vẫn kiên trì bám đuổi và đưa trận đấu trở lại thế cân bằng khi gỡ 13-13, sau đó vượt lên dẫn 14-13. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, Thái Lan ghi liên tiếp hai điểm để thắng 17-15, đưa trận chung kết vào set 3.

Set đấu quyết định tiếp tục chứng kiến những thời điểm khó khăn với đội tuyển Việt Nam khi Thái Lan dẫn 5-2. Các tuyển thủ nhanh chóng ổn định lại thế trận, từng bước thu hẹp khoảng cách, cân bằng 5-5 rồi vươn lên dẫn 8-6. Việt Nam tiếp tục duy trì lợi thế với các tỷ số 10-8, 12-9 và 14-10. Ở điểm số cuối cùng, đội tuyển Việt Nam tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng 15-11, qua đó khép lại trận chung kết sau ba set.

Màn thể hiện đẹp mắt của các cô gái Việt Nam. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Chung cuộc, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam thắng đội tuyển Thái Lan 2-1, với các tỷ số 15-11, 15-17, 15-11, giành Huy chương Vàng nội dung quadrant nữ. Đây là Huy chương Vàng thứ hai của cầu mây nữ Việt Nam tại ASIAD 20, sau chức vô địch nội dung đôi nữ, qua đó mang về Huy chương Vàng thứ ba cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Chiến thắng trước Thái Lan càng có ý nghĩa khi đội tuyển Việt Nam nhiều lần phải đối mặt với sức ép về điểm số. Việc các tuyển thủ giữ được sự tập trung, bản lĩnh và tinh thần thi đấu đến những điểm cuối cùng đã giúp Việt Nam tạo nên màn ngược dòng ở set quyết định, khép lại một trận chung kết giàu cảm xúc.