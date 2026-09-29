Đội tuyển cầu mây nữ chia sẻ niềm vui với người hâm mộ

Niềm vui của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam

Sau chiến thắng 2-0 trước Philippines ở trận chung kết, HLV Trần Thị Vui không giấu được niềm vui. Với bà, tấm HCV này là thành quả của cả tập thể và cũng là món quà đội tuyển muốn dành tặng cho những người đã luôn đồng hành, ủng hộ cầu mây Việt Nam.

“Đội tuyển cầu mây muốn tặng chiếc HCV này cho các cấp lãnh đạo, người hâm mộ đã luôn quan tâm, ủng hộ đội tuyển”, HLV Trần Thị Vui chia sẻ.

Nhìn lại hành trình tại ASIAD 20, HLV trưởng đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam cho rằng xét về tương quan lực lượng, các tuyển thủ Việt Nam có độ sắc nét hơn. Tuy nhiên, ở nội dung đôi nữ, trình độ giữa các đội khá cân bằng và cơ hội luôn rộng mở. Chính vì thế, chỉ cần gặp vấn đề về tâm lý, bất cứ đội tuyển nào cũng có thể sẩy chân.

Điều đó đã xảy ra với Việt Nam ngay trong trận đầu tiên gặp Lào. Theo HLV Trần Thị Vui, đội tuyển đã mắc những sai lầm về chuyên môn. Nhưng sau cú vấp ấy, các tuyển thủ nhanh chóng lấy lại tinh thần, bản lĩnh để chơi tốt hơn qua từng trận đấu.

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh thưởng nóng cho đội tuyển cầu mây nữ ngay sau khi đội giành HCV

Đặc biệt, màn trình diễn của Nguyễn Thị Khánh Ly trong trận chung kết đã đáp ứng đúng kỳ vọng của Ban huấn luyện.

“Thực sự cũng đúng theo như kỳ vọng của Ban huấn luyện là Khánh Ly sẽ đá hay nhất trận cuối cùng. Ly hôm nay thực hiện đúng sự kỳ vọng của Ban huấn luyện, Ly đá tuyệt vời, không có gì phải chê”, HLV Trần Thị Vui đánh giá.

Trước khi bước vào trận tranh HCV, Ban huấn luyện cũng dành nhiều thời gian đánh giá lại đối thủ. Sau vòng bảng, Myanmar - một trong những ứng viên được đánh giá cao - đã bị loại. Bốn đội lọt vào bán kết đều có khả năng cạnh tranh và điều đó buộc Ban huấn luyện Việt Nam phải có những tính toán mới.

Trong số này, Hàn Quốc được HLV Trần Thị Vui đánh giá là đối thủ khó chơi nhất. Bởi vậy, cuộc lội ngược dòng để đánh bại Hàn Quốc 2-0 ở bán kết được bà xem là một thành công lớn, giúp các tuyển thủ thêm tự tin trước trận đấu quyết định.

Philippines cũng mang tới một thử thách không thể xem thường. HLV Trần Thị Vui thừa nhận Ban huấn luyện ban đầu không nghĩ đối thủ này sẽ đi đến trận chung kết. Tuy nhiên, việc Philippines vượt qua Lào - đội từng đánh bại Việt Nam ở vòng bảng - cho thấy đối thủ có thực lực.

Từ những phân tích đó, Ban huấn luyện xác định lợi thế về thể hình của Việt Nam và xây dựng cách chơi nhằm khai thác tối đa điểm mạnh này. Khánh Ly được yêu cầu phát huy khả năng tấn công và chắn cầu, trong khi Thu Trang đảm nhiệm tốt khu vực phía sau khi đối phương buộc phải thay đổi phương án xử lý.

Đội tuyển cầu mây nữ muốn tặng tấm Huy chương Vàng cho người hâm mộ

“Các em đang có một lợi thế là chúng ta cao hơn. Các em cố gắng đá thật tốt thì họ sẽ không đỡ được cầu. Khi người ta bị chắn nhiều thì sẽ phải bỏ nhỏ ra sau, Trang đứng đằng sau làm việc đó rất tốt”, HLV Trần Thị Vui phân tích.

Theo HLV trưởng đội tuyển, điều khiến bà hài lòng là cả Thu Trang và Khánh Ly đều thực hiện tốt và triệt để ý đồ chiến thuật của Ban huấn luyện. Thế trận chủ động được duy trì xuyên suốt, giúp Việt Nam giành chiến thắng 15-8 và 15-4, khép lại trận chung kết với tỉ số 2-0.

Sau một hành trình có cả những cú sẩy chân và những màn ngược dòng đầy bản lĩnh, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã khép lại nội dung đôi nữ bằng tấm HCV. Với HLV Trần Thị Vui, niềm vui ấy vì thế không dừng lại ở thành tích của một đội tuyển, mà còn là niềm vui chung dành cho Thể thao Việt Nam và những người luôn dõi theo, đồng hành với các tuyển thủ.