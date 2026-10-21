Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giữ vị trí số 1 Đông Nam Á

Tại Đại hội thể thao châu Á năm 2026 mới kết thúc ở Nhật Bản, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thua 3 trận và hòa 1 trận. Dù vậy, theo cập nhật mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá thế giới, thứ hạng của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc không thay đổi khi đứng thứ 37 thế giới, số 6 châu Á và giữ vị trí số 1 Đông Nam Á với 1.585,06 điểm.

Đội tuyển nữ Việt Nam trong hành trình tham dự Đại hội thể thao châu Á năm 2026. Ảnh: VFF

Trên bình diện thế giới, đội tuyển nữ Tây Ban Nha tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng và nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Mỹ gần 80 điểm. Đức giữ vị trí thứ ba sau khi giành chiến thắng trong cả hai trận giao hữu trên sân nhà. Trong tốp 10, Đan Mạch là đội tuyển duy nhất có sự thay đổi thứ hạng khi tăng 2 bậc lên vị trí thứ 10, lần đầu trở lại nhóm này kể từ tháng 8-2010.

Đợt cập nhật lần này được thực hiện sau 183 trận đấu quốc tế, bao gồm các trận vòng loại FIFA World Cup nữ 2027 tại châu Âu và châu Phi, vòng loại bóng đá nữ Olympic khu vực châu Phi cùng nhiều trận giao hữu quốc tế.

Malawi là đội tuyển gây ấn tượng mạnh nhất khi tăng 49 bậc, vươn lên vị trí thứ 104 thế giới. Thành tích lọt vào chung kết Cúp bóng đá nữ châu Phi 2026, giành quyền tham dự FIFA World Cup nữ 2027 lần đầu tiên trong lịch sử cùng những kết quả tích cực tại các giải đấu gần đây đã giúp đội tuyển nữ Malawi tích lũy thêm 158,44 điểm, mức tăng điểm kỷ lục của đội.

Bên cạnh Malawi, nhiều đội tuyển châu Phi cũng cải thiện đáng kể thứ hạng. Cameroon tăng 9 bậc lên vị trí thứ 62, Tanzania tăng 11 bậc lên vị trí thứ 111, Burkina Faso tăng 9 bậc lên vị trí thứ 109. Ở chiều ngược lại, Ai Cập giảm 14 bậc xuống vị trí thứ 113, Zimbabwe tụt 9 bậc xuống vị trí thứ 136, Cộng hòa dân chủ Congo giảm 8 bậc xuống vị trí thứ 114.

Việc duy trì vị trí thứ 37 thế giới, thứ 6 châu Á và số 1 Đông Nam Á tiếp tục cho thấy sự ổn định của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trên bảng xếp hạng Liên đoàn Bóng đá thế giới, đồng thời là cơ sở để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc hướng tới những mục tiêu tiếp theo trong hành trình phát triển bóng đá nữ Việt Nam.

Bảng xếp hạng các đội tuyển bóng đá nữ nhóm đầu châu Á. Ảnh: VFF