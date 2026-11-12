Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam thi đấu giao hữu tại Đà Nẵng

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tập huấn, chuẩn bị cho Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026. Ở trận đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 8-3. Các trận đấu là dịp để ban huấn luyện kiểm tra khả năng vận hành lối chơi, đánh giá phong độ các cầu thủ cũng như rà soát nội dung chuyên môn cần hoàn thiện trước khi bước vào giải đấu cấp châu lục.

Việc được thi đấu cọ xát với đối thủ đến từ Thái Lan cũng giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm và duy trì nhịp độ thi đấu trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng.

Theo kế hoạch, ngày 16/11, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam sang Thái Lan tham dự Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026, diễn ra từ ngày 18-28/11. Đội do Huấn luyện viên Mai Văn Đức, người có hơn 10 năm gắn bó với bóng đá bãi biển Đà Nẵng dẫn dắt. Ngoài ra, thành phần đội còn có 11 vận động viên của thể thao Đà Nẵng.