Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam sẵn sàng tranh tài tại giải châu Á 2026

Ban huấn luyện cùng các tuyển thủ bóng đá bãi biển Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh tại Bangkok, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam tiếp tục di chuyển bằng đường hàng không tới Phuket, trước khi đến Phang Nga, địa điểm đăng cai giải đấu, để ổn định nơi lưu trú và chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới.

Trước ngày lên đường, huấn luyện viên trưởng Mai Văn Đức đã chốt danh sách 14 cầu thủ chính thức tham dự giải. Đây là những gương mặt được ban huấn luyện lựa chọn sau quá trình tập luyện, đánh giá chuyên môn và thi đấu cọ xát tại Đà Nẵng.

Trong hơn hai tuần tập huấn, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam tập trung hoàn thiện các phương án chiến thuật, nâng cao thể lực và khả năng phối hợp giữa các vị trí.

Đáng chú ý, toàn đội đã có ba trận đấu tập với Câu lạc bộ PORT ASM Beach Soccer (Thái Lan). Những cuộc thử sức này giúp ban huấn luyện đánh giá năng lực cầu thủ, điều chỉnh đội hình và duy trì nhịp độ thi đấu trước khi bước vào giải chính thức.

Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 28/11 tại Phang Nga (Thái Lan), quy tụ 12 đội tuyển, chia thành ba bảng đấu.

Theo thể thức, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Tại vòng bảng, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam nằm ở bảng B cùng đương kim vô địch Iran, Lebanon và Afghanistan.

Trong đó, Iran được đánh giá là đối thủ đáng gờm nhất của thầy trò huấn luyện viên Mai Văn Đức. Vì vậy, những cuộc đối đầu với Lebanon và Afghanistan cũng có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu cạnh tranh suất vào vòng tứ kết.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân gặp Liban lúc 17 giờ ngày 19/11, trước khi chạm trán Iran lúc 17 giờ ngày 21/11. Ở lượt trận cuối vòng bảng, đội tuyển sẽ đối đầu Afghanistan lúc 17 giờ ngày 23/11.

Với quá trình chuẩn bị tại Đà Nẵng cùng những trận đấu cọ xát trước giải, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam hướng tới việc phát huy khả năng phối hợp, duy trì sự tập trung và đạt kết quả tốt nhất tại sân chơi châu lục.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại bảng B