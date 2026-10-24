Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam hội quân tại Đà Nẵng

Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam đang tập luyện tại Đà Nẵng.

Lực lượng được triệu tập lần này chủ yếu là những gương mặt có màn trình diễn nổi bật tại Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026, diễn ra ở Quy Nhơn (Gia Lai) hồi tháng 8. Đáng chú ý, đội tuyển tiếp tục đặt niềm tin vào 9 cầu thủ từng tham dự giải châu Á 2025, gồm Nguyễn Hữu Ân, Nguyễn Anh Quang, Trần Kim Trung, Mai Văn Mãnh, Hồ Quốc Hưng, Lê Thái Nguyên, Phạm Trường Dũ, Trần Ngọc Bảo và Phan Đạt.

Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 28-11 tại Phang Nga (Thái Lan), quy tụ 12 đội tuyển được chia thành ba bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Theo kết quả phân bảng, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Iran, Lebanon và Afghanistan. Trong đó, Iran được đánh giá là đối thủ đáng gờm nhất khi đang giữ chức vô địch và hướng tới lần thứ năm đăng quang tại đấu trường châu Á.