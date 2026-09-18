Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tự tin hướng tới ASIAD 20

Chiều 18-9, tại Hà Nội, trước giờ lên đường tham dự ASIAD 20, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã ký hợp đồng với nhà tài trợ riêng biệt cho năm 2026.

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trao hoa và bảng danh vị tặng đại diện nhà tài trợ.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Federico Rampazzo, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam khẳng định, toàn đội đang tập huấn với tinh thần tốt nhất cho ASIAD 20. Đội bóng đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, song đây là thách thức không nhỏ khi các đội tham dự ASIAD 20 đều cử lực lượng mạnh.

“Toàn đội vẫn đang tập luyện với tinh thần khẩn trương. Chúng tôi hoàn thiện từng kỹ thuật và điều trên hết là cầu thủ phải giữ được tinh thần thi đấu quyết tâm”, huấn luyện viên Federico Rampazzo cho biết.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã rút gọn danh sách 12 tuyển thủ tham dự ASIAD 20 gồm: Đinh Văn Duy, Trần Hoài Phương, Trịnh Duy Phúc, Cao Đức Hoàng, Dương Văn Tiên, Trần Minh Đức, Tăng Ngọc Hiếu, Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Phương, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Bùi Xuân Tiến.

Các thành viên đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam và các đại biểu tại sự kiện.

Ông Lê Trí Trường, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam bày tỏ: “Đây là một trong những nguồn động viên tinh thần quan trọng cho đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Với sự đồng hành của đơn vị này, đội tuyển sẽ có thêm các điều kiện tập luyện, tập huấn để phát triển chuyên môn tốt nhất trong từng giai đoạn”.