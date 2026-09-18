Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam: Thêm nguồn lực cho mục tiêu ASIAD 20

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VFV

Việc PV GAS trở thành đơn vị đồng hành cùng đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia năm 2026 mang đến thêm nguồn lực cho thầy trò huấn luyện viên Federico Rampazzo trong quá trình chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế, trước mắt là ASIAD 20 tại Nhật Bản.

ASIAD 20 - phép thử ở sân chơi châu lục

Năm 2026 ghi nhận những tín hiệu tích cực của bóng chuyền nam Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng người Italia Federico Rampazzo, đội tuyển từng bước xây dựng định hướng chuyên môn mới, chú trọng nâng cao chất lượng thi đấu và khả năng cạnh tranh tại đấu trường quốc tế.

Dấu ấn đáng chú ý là chức vô địch SEA V.Cup 2026 chặng 2. Thành tích này tạo thêm động lực cho các vận động viên, đồng thời cho thấy những chuyển biến bước đầu trong quá trình xây dựng lực lượng và hoàn thiện lối chơi.

Tuy nhiên, ASIAD 20 sẽ là thử thách ở cấp độ cao hơn. Nếu SEA V.Cup là sân chơi khu vực, Đại hội Thể thao châu Á là nơi đội tuyển có cơ hội đối đầu với những nền bóng chuyền mạnh của châu lục. Vì vậy, đây được xem là phép thử quan trọng đối với những bước tiến của bóng chuyền nam Việt Nam trong năm 2026.

Tại ASIAD 20, huấn luyện viên trưởng Federico Rampazzo cho biết đội tuyển đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, tiến vào vòng đấu cuối. Mục tiêu này cho thấy quyết tâm của đội tuyển khi bước vào một trong những sân chơi lớn nhất của bóng chuyền châu Á.

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường, ASIAD 20 không đơn thuần là một giải đấu quan trọng về thành tích, mà còn là cơ hội để đội tuyển đánh giá rõ hơn năng lực của mình trong tương quan với các đối thủ ở khu vực và châu lục.

Những trận đấu tại Nhật Bản sẽ giúp ban huấn luyện kiểm nghiệm lực lượng, đánh giá hiệu quả quá trình chuẩn bị và xác định những điểm cần tiếp tục hoàn thiện. Đây cũng là cơ hội để các vận động viên tích lũy kinh nghiệm khi thi đấu ở môi trường có chất lượng chuyên môn cao.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam Federico Rampazzo trao đổi về mục tiêu ASIAD 20. Ảnh: VFV

Trong quá trình hướng tới ASIAD 20, đội tuyển đang tập huấn tại Ninh Bình. Huấn luyện viên Federico Rampazzo cho biết toàn đội có tinh thần tốt, tập luyện thuận lợi và không có cầu thủ chấn thương. Đội tuyển cũng tổ chức một số trận đấu tập với các đội bóng địa phương nhằm duy trì nhịp độ thi đấu và hoàn thiện những phương án chiến thuật trước khi lên đường sang Nhật Bản.

Đội tuyển đã hoàn tất đăng ký 12 vận động viên dự ASIAD 20, gồm: Đinh Văn Duy, Trần Hoài Phương, Dương Văn Tiên, Trần Minh Đức, Bùi Xuân Tiến, Trần Duy Tuyến, Tăng Ngọc Hiếu, Trương Thế Khải, Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Phương, Cao Đức Hoàng và Trịnh Duy Phúc.

Thêm nguồn lực cho chặng đường dài

Với mục tiêu tiến sâu tại ASIAD 20, sự chuẩn bị của đội tuyển không chỉ nằm ở chuyên môn. Các đợt tập huấn, thi đấu cọ xát, phục hồi thể lực và tham dự các giải đấu quốc tế đều đòi hỏi nguồn lực phù hợp.

Việc PV GAS trở thành đơn vị đồng hành riêng với đội tuyển nam quốc gia vì thế được xem là sự bổ sung cần thiết trong quá trình chuẩn bị. Đây cũng là hướng huy động nguồn lực xã hội hóa cho thể thao thành tích cao, tạo thêm điều kiện để vận động viên tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn.

Sự hợp tác này nối tiếp quá trình doanh nghiệp đồng hành với bóng chuyền Việt Nam trong gần hai thập kỷ, từ câu lạc bộ, bóng chuyền bãi biển đến hệ thống giải vô địch quốc gia. Trong năm 2026, sự hỗ trợ được hướng trực tiếp tới đội tuyển nam quốc gia, đúng thời điểm đội chuẩn bị bước vào đấu trường ASIAD.

Ở góc độ lâu dài, để bóng chuyền nam Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh tại châu Á, việc xây dựng lực lượng cần được thực hiện liên tục, từ đào tạo trẻ đến nâng cao chất lượng đội tuyển quốc gia. Thành công của U23 Thể Công Tân Cảng với 5 lần liên tiếp vô địch Giải bóng chuyền U23 quốc gia cho thấy nguồn lực trẻ vẫn đang được duy trì và phát triển.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam hướng tới ASIAD 20 với mục tiêu tiếp tục nâng cao khả năng cạnh tranh tại đấu trường châu lục. Ảnh: VFV

Từ chức vô địch SEA V.Cup 2026 chặng 2 đến mục tiêu vượt qua vòng bảng ASIAD 20, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang đứng trước một bước thử thách mới. Những trận đấu tại Nhật Bản sẽ cho thấy rõ hơn hiệu quả của quá trình chuẩn bị, đồng thời giúp thầy trò huấn luyện viên Federico Rampazzo xác định vị trí của mình trước các đối thủ mạnh của châu lục.

Với mục tiêu tiến vào vòng đấu cuối, ASIAD 20 không chỉ là nơi đội tuyển hướng tới thành tích, mà còn là cơ hội để bóng chuyền nam Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện lực lượng và tạo thêm nền tảng cho hành trình nâng cao sức cạnh tranh ở đấu trường quốc tế.