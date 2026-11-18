Trước đó tại Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 ở Malaysia, đội tuyển bóng bàn Việt Nam xuất sắc giành 2 huy chương vàng (đơn nam, đồng đội nam), 1 huy chương bạc (đôi nam) và 2 huy chương đồng (đôi nữ, đơn nữ) để đứng hạng ba toàn đoàn.

Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam thưởng đội tuyển bóng bàn Việt Nam 400 triệu đồng.

Giành vị trí thứ nhất tại giải là đội chủ nhà Malaysia với thành tích 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Đội Singapore xếp thứ 2 với thành tích 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam bày tỏ vui mừng khi đội tuyển bóng bàn Việt Nam đạt thành tích tốt tại Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026.

Theo ông Nguyễn Xuân Vũ, tập thể huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển bóng bàn Việt Nam cần phát huy thành tích đã đạt được, đồng thời phấn đấu duy trì thành tích ổn định, hướng tới giành kết quả cao hơn tại các giải đấu tiếp theo. Trong đó, ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn Việt Nam cần nhìn nhận, phân tích các đối thủ, vận động viên các đoàn tại Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026, từ đó có lộ trình huấn luyện phù hợp cho từng vận động viên, từng nội dung, tiến tới giành thành tích tốt tại Đại hội thể thao Đông Nam Á 2027.

Ông Vũ Văn Trung, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng bàn Việt Nam gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, đồng thời khẳng định, tập thể đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ không ngủ quên trên chiến thắng, luôn cố gắng quyết tâm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Biểu dương thành tích trên, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam thưởng đội tuyển bóng bàn Việt Nam 400 triệu đồng.