Đội tuyển bóng bàn người khuyết tật Việt Nam nỗ lực ở vòng bảng
Trong ngày thi đấu hôm nay tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games V), các vận động viên bóng bàn Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nội dung đơn nam và đơn nữ. Trước những đối thủ có trình độ chuyên môn cao, Nguyễn Thị Hoa Phượng và Phạm Minh Tuấn đã thi đấu nỗ lực, song chưa thể giành chiến thắng.
Ở nội dung đơn nữ hạng thương tật 9, sau trận ra quân chưa đạt kết quả như mong muốn tại bảng B, Nguyễn Thị Hoa Phượng bước vào lượt trận thứ hai gặp tay vợt Yerzhankyzy Altynay của Kazakhstan. Đối thủ sinh năm 2004 sở hữu thành tích đáng chú ý: từng xếp hạng 5 thế giới vào tháng 5/2023, giành chức vô địch đôi nữ tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật trẻ châu Á năm 2025 và Huy chương Vàng đôi nam nữ tại giải quốc tế Kazakhstan Para Open năm 2024.
Trận đấu diễn ra kịch tính với thế trận tương đối cân bằng. Hoa Phượng thể hiện quyết tâm, giành được một séc thắng sau khi hai tay vợt chia nhau hai séc đầu. Tuy nhiên, với nền tảng thể lực và khả năng duy trì nhịp độ thi đấu tốt, Altynay giành chiến thắng chung cuộc 3-1, với các tỷ số 11-8, 12-14, 11-9 và 11-6. Hoa Phượng vẫn còn một trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, gặp Xiong Guiyan của Trung Quốc.
Trong khi đó, ở nội dung đơn nam hạng thương tật 8, Phạm Minh Tuấn đối đầu Makhulbekov Ali, tay vợt của Kazakhstan từng tham dự Paralympic Paris năm 2024 và giành nhiều thành tích quốc tế, trong đó có các danh hiệu tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Trẻ châu Á năm 2025. Trước đối thủ giàu kinh nghiệm, Minh Tuấn để thua với tỷ số 0-3, lần lượt 6-11, 7-11 và 2-11.
Dù chưa có kết quả thuận lợi, các vận động viên Việt Nam vẫn đang nỗ lực tích lũy kinh nghiệm, hướng tới những cơ hội tiếp theo tại Đại hội.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/doi-tuyen-bong-ban-nguoi-khuyet-tat-viet-nam-no-luc-o-vong-bang-post996096.html