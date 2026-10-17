Đội tuyển bóng bàn người khuyết tật Việt Nam nỗ lực ở vòng bảng

Vận động viên bóng bàn người khuyết tật Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Phượng và tay vợt Yerzhankyzy Altynay của Kazakhstan trước trận đấu. (Ảnh: HOÀI THU)

Ở nội dung đơn nữ hạng thương tật 9, sau trận ra quân chưa đạt kết quả như mong muốn tại bảng B, Nguyễn Thị Hoa Phượng bước vào lượt trận thứ hai gặp tay vợt Yerzhankyzy Altynay của Kazakhstan. Đối thủ sinh năm 2004 sở hữu thành tích đáng chú ý: từng xếp hạng 5 thế giới vào tháng 5/2023, giành chức vô địch đôi nữ tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật trẻ châu Á năm 2025 và Huy chương Vàng đôi nam nữ tại giải quốc tế Kazakhstan Para Open năm 2024.

Nguyễn Thị Hoa Phượng nỗ lực thi đấu trước đối thủ.

Pha phát bóng của Nguyễn Thị Hoa Phượng.

Vận động viên đội tuyển bóng bàn người khuyết tật Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Phượng gặp tay vợt Yerzhankyzy Altynay của Kazakhstan. (Ảnh: HT)

Trận đấu diễn ra kịch tính với thế trận tương đối cân bằng. Hoa Phượng thể hiện quyết tâm, giành được một séc thắng sau khi hai tay vợt chia nhau hai séc đầu. Tuy nhiên, với nền tảng thể lực và khả năng duy trì nhịp độ thi đấu tốt, Altynay giành chiến thắng chung cuộc 3-1, với các tỷ số 11-8, 12-14, 11-9 và 11-6. Hoa Phượng vẫn còn một trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, gặp Xiong Guiyan của Trung Quốc.

Đối thủ của Hoa Phượng sinh năm 2004 sở hữu thành tích đáng chú ý. (Ảnh: HT)

Hoa Phượng vẫn còn một trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, gặp Xiong Guiyan của Trung Quốc. (Ảnh: HT)

Trận đấu diễn ra kịch tính. (Ảnh: HT)

Trong khi đó, ở nội dung đơn nam hạng thương tật 8, Phạm Minh Tuấn đối đầu Makhulbekov Ali, tay vợt của Kazakhstan từng tham dự Paralympic Paris năm 2024 và giành nhiều thành tích quốc tế, trong đó có các danh hiệu tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Trẻ châu Á năm 2025. Trước đối thủ giàu kinh nghiệm, Minh Tuấn để thua với tỷ số 0-3, lần lượt 6-11, 7-11 và 2-11.

Ở nội dung đơn nam hạng thương tật 8, Phạm Minh Tuấn gặp Makhulbekov Ali, tay vợt của Kazakhstan. (Ảnh: TL)

Phạm Minh Tuấn gặp tay vợt của Kazakhstan, Makhulbekov Ali. (Ảnh: TL)

Phạm Minh Tuấn đối đầu Makhulbekov Ali. (Ảnh: TL)

Dù chưa có kết quả thuận lợi, các vận động viên Việt Nam vẫn đang nỗ lực tích lũy kinh nghiệm, hướng tới những cơ hội tiếp theo tại Đại hội.