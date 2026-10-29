Đội tuyển bơi Quân đội nỗ lực giành thành tích cao nhất

Đội tuyển bơi Quân đội xuất sắc giành vị trí số 1 tại Đại hội TTTQ lần thứ IX-2022, với 15 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 7 huy chương đồng. Từ kết quả này, sau 4 năm, Ban huấn luyện từng nhóm nội dung của Đội tuyển bơi Quân đội xác định quyết tâm phấn đấu giữ vững kết quả huy chương tại đại hội kỳ này.

Đội tuyển bơi Quân đội nhận tin vui khi gương mặt nổi danh Nguyễn Thị Ánh Viên trở lại thi đấu, cùng sự ổn định lực lượng gồm nhiều tuyển thủ hàng đầu quốc gia, như Nguyễn Thúy Hiền, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn, Mai Trần Tuấn Anh, Dương Văn Hoàng Quy. Ngoài nhóm tuyển thủ này, Võ Thị Bảo Ngọc, Lê Huỳnh Tú Uyên, Phan Thị Thùy An, Trần Gia Phúc... là các VĐV trẻ kỳ vọng tiếp bước đàn anh, đàn chị nếu phát huy được khả năng chuyên môn của mình.

Vận động viên Nguyễn Thúy Hiền tự tin hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Dự kiến môn bơi tại Đại hội TTTQ lần thứ X-2026 có 16 đơn vị tham gia. Đánh giá tổng quan chuyên môn, ông Đinh Việt Hùng, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam cho hay, mỗi đơn vị tham gia thi đấu đại hội luôn xác định cơ hội tranh huy chương ở nhóm VĐV chủ lực. Phong độ của VĐV chủ lực không chỉ quyết định cơ hội giành cho mỗi đoàn mà còn tạo hiệu ứng tinh thần tốt cho đồng đội.

VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên nhận sự quan tâm của giới chuyên môn nhưng chắc chắn tuyển thủ này được dành sức vào một số nội dung nhất định, chứ không thi đấu dàn trải nhiều nội dung. Trong khi đó, 3 VĐV hàng đầu của thể thao Quân đội, gồm Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền đang tự tin hướng tới Đại hội TTTQ lần thứ X-2026. VĐV Nguyễn Thúy Hiền sẽ thi đấu Olympic trẻ thế giới 2026 tại Senegal, sau đó mới góp mặt tại Đại hội TTTQ lần thứ X-2026.

VĐV bơi Quân đội đang tập trung luyện tập và sẽ bung sức đúng thời điểm thi đấu từ ngày 22 đến 27-11, tại bể bơi Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh) trong khuôn khổ Đại hội TTTQ lần thứ X-2026. Môn bơi sẽ tổ chức 41 nội dung, gồm 20 nội dung đối với nam, 20 nội dung dành cho nữ, cùng 1 nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ (4x100m hỗn hợp).