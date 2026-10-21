Đội tuyển bơi Đà Nẵng tập huấn hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc

Thành phần đội tuyển bơi Đà Nẵng tập huấn chuẩn bị cho đại hội có 13 vận động viên dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Phạm Trường Giang. Các vận động viên thành phố tập trung cho đại hội gồm những kình ngư kỳ cựu như Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn cùng các tài năng trẻ của bơi thành phố. Vận động viên Trần Văn Nguyễn Quốc và Nguyễn Viết Tường tập luyện cùng chuyên gia tại đội tuyển bơi Việt Nam và sẽ trở về đội tuyển bơi thành phố trước thềm đại hội.

Theo kế hoạch, trong thời gian tập huấn, đội tuyển bơi Đà Nẵng tập trung rèn luyện các kỹ năng bơi, nâng cao thể lực và điều chỉnh điểm rơi phong độ tốt nhất. Ngày 17/11, đội đến Thành phố Hồ Chí Minh làm quen điều kiện thi đấu trước khi chính thức bước vào tranh tài từ ngày 22 - 27/11. Bơi là môn thế mạnh mang đến nhiều kỳ vọng cho thể thao Đà Nẵng. Từ đầu năm 2026 đến nay, đội vượt chỉ tiêu huy chương ở các giải đấu vô địch trẻ, vô địch nhóm tuổi và vô địch quốc gia bể 25m.