Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc thành lập đội tuyển Bộ Công an Việt Nam tham gia giải vô địch thế giới về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026 do Liên đoàn Thể thao quốc tế Lính chữa cháy và Cứu nạn tổ chức tại Azerbaijan.

Từ ngày 30/8 đến ngày 28/10/2026, đội tuyển gồm 17 thành viên đến từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, công an các địa phương tham gia huấn luyện tập trung, rèn luyện thể lực, sức bền, tốc độ và kỹ thuật nhằm đạt kết quả thi đấu cao nhất.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đội tuyển.

Đây là lần đầu tiên Bộ Công an Việt Nam cử đội tuyển nam tham gia Giải vô địch thế giới về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam tham gia 04 nội dung: leo thang móc, vượt chướng ngại vật 100 m, tiếp sức 4 x 100 m và triển khai chữa cháy.

Qua huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ trong đội tuyển cơ bản đáp ứng yêu cầu tham gia thi đấu; thể lực, kỹ thuật và khả năng phối hợp đồng đội. Bên cạnh đó, quá trình huấn luyện còn gặp khó khăn do thời tiết, cơ sở vật chất và trang thiết bị chưa hoàn toàn sát điều kiện thi đấu quốc tế.

Phát biểu tại buổi tổng duyệt, đồng chí Đại tá Hoàng Ngọc Huynh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và sự nỗ lực của Ban Huấn luyện, các vận động viên.

Đại tá Hoàng Ngọc Huynh nhấn mạnh, giải đấu là dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam.

Đồng chí Đại tá Hoàng Ngọc Huynh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt.

Đồng chí Phó Cục trưởng yêu cầu đội tuyển tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật, duy trì phong độ, bảo đảm an toàn; phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, quyết tâm, chấp hành nghiêm quy định của Ban Tổ chức và pháp luật nước sở tại, giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam.

Sau giải đấu, Ban Huấn luyện cần đánh giá thực chất kết quả, rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng tuyển chọn và huấn luyện vận động viên trong thời gian tới.

Đại tá Hoàng Ngọc Huynh hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm thi đấu quốc tế với đội tuyển.

Giải vô địch thế giới lần thứ XXI dành cho nam và lần thứ XII dành cho nữ môn thể thao chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ diễn ra từ ngày 02 đến ngày 08/11/2026 tại thành phố Baku, Cộng hòa Azerbaijan.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần quyết tâm cao, đội tuyển Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng lên đường tham gia giải đấu, phấn đấu đạt kết quả tốt, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam bản lĩnh, chuyên nghiệp, kỷ luật và thân thiện trong giao lưu quốc tế.