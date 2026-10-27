Đội tuyển Bộ Công an sẵn sàng tranh tài tại giải chữa cháy thế giới

Sáng 27/10, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an tổ chức tổng duyệt, báo cáo kết quả huấn luyện Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam trước khi lên đường tham gia Giải vô địch thế giới lần thứ XXI dành cho nam và lần thứ XII dành cho nữ môn thể thao chữa cháy và CNCH năm 2026 tại Cộng hòa Azerbaijan.

Đại tá Hoàng Ngọc Huynh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, dự và chủ trì buổi tổng duyệt.

Đại tá Hoàng Ngọc Huynh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và nỗ lực của Ban huấn luyện, các vận động viên.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức tuyển chọn 17 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an các địa phương, thành lập Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam tham gia giải đấu.

Trong 60 ngày huấn luyện tập trung, Ban Huấn luyện đã xây dựng chương trình bám sát yêu cầu thi đấu, kết hợp rèn luyện thể lực, sức bền, tốc độ, kỹ thuật sử dụng trang thiết bị chuyên dụng và khả năng phối hợp đồng đội.

Vận động viên Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam thực hành các nội dung thi đấu trong buổi tổng duyệt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác huấn luyện vẫn gặp một số khó khăn do điều kiện thời tiết, sân bãi, mô hình, tháp tập và trang thiết bị chưa hoàn toàn tương đồng với điều kiện thi đấu quốc tế. Trước tình hình đó, Ban huấn luyện đã chủ động điều chỉnh chương trình, tăng cường các biện pháp phục hồi, phòng ngừa chấn thương, tập trung khắc phục sai số kỹ thuật và nâng cao tính ổn định trong từng nội dung thi đấu.

Đội tuyển tập trung huấn luyện, hoàn thiện kỹ thuật ở 4 nội dung thi đấu, gồm: leo thang móc, vượt chướng ngại vật 100 m, chạy tiếp sức 4 x 100 m và triển khai chữa cháy. Quá trình huấn luyện được tổ chức theo lộ trình từ nâng cao thể lực, rèn luyện kỹ thuật cơ bản đến thực hành hoàn chỉnh các bài thi. Đồng thời, công tác theo dõi sức khỏe, phục hồi thể lực và bảo đảm an toàn cho vận động viên được chú trọng.

Cán bộ, chiến sĩ Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam kiểm tra phương tiện trước khi tham dự giải đấu.

Qua báo cáo kết quả huấn luyện tại buổi tổng duyệt, 100% CBCS trong đội tuyển đáp ứng yêu cầu tham gia thi đấu; thể lực, kỹ thuật và khả năng phối hợp đồng đội được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, tại buổi tổng duyệt, các vận động viên đã cải thiện thành tích ở cả 4 nội dung thi đấu, rút ngắn khoảng 2 giây so với kết quả trước đó. Cụ thể, thành tích đạt được gồm: 19 giây 21 ở nội dung leo thang móc; 16 giây 14 ở nội dung vượt chướng ngại vật 100 m; 63 giây ở nội dung tiếp sức 4 x 100 m và 24 giây ở nội dung triển khai chữa cháy.

Phát biểu tại buổi tổng duyệt, Đại tá Hoàng Ngọc Huynh nhấn mạnh, việc tham gia giải đấu không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là cơ hội để CBCS giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với lực lượng chữa cháy và CNCH các nước. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ chuyên môn và khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam.

Đồng chí Phó Cục trưởng yêu cầu Ban huấn luyện và toàn thể đội tuyển tiếp tục rà soát, hoàn thiện kỹ thuật, duy trì phong độ, quản lý chặt chẽ cường độ tập luyện và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu. Mỗi vận động viên cần phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, bản lĩnh và quyết tâm; chấp hành nghiêm quy định của Ban tổ chức, pháp luật nước sở tại, giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ CAND Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Giải vô địch thế giới lần thứ XXI dành cho nam và lần thứ XII dành cho nữ môn thể thao chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8/11/2026 tại TP Baku, Cộng hòa Azerbaijan.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần quyết tâm và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng lên đường tham gia giải đấu, phấn đấu đạt kết quả tốt, góp phần quảng bá hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam bản lĩnh, chuyên nghiệp, kỷ luật và thân thiện trong giao lưu quốc tế.